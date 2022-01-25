Лекарственная устойчивость бактерий оказалась одной из главных причин смертей в мире.

К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале Lancet. Они проанализировали данные о развитии более сотни инфекций почти во всех странах мира.

Согласно их подсчетам, по меньшей мере 1,2 миллиона смертей в 2019 году были вызваны непосредственно микроорганизмами, которые не поддаются лечению антибиотиками. С резистентностью связаны еще свыше 3 миллионов смертельных случаев. Это значит, что лекарственная устойчивость должна войти в тройку основных причин ненасильственных смертей наряду с ишемической болезнью сердца и инсультом.

«Надо прежде всего предотвращать распространение инфекций, используя вакцинацию, контролируя качество питьевой воды, – считает Раманан Лаксминараян, председатель Глобального партнерства по разработке антибиотиков ВОЗ. – Затем нужен разумный подход к применению лекарств. Мы даём слишком много антибиотиков животным, 70% используемых антибиотиков – это препараты, добавляемые в корма. В-третьих, надо разрабатывать новые антибиотики. У нас слишком мало новых разработок. Мы должны помнить, что при использовании антибиотиков – оправданно это или нет – бактерии будут вырабатывать устойчивость к ним».

Публикация из № 7 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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