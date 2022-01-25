Расписание соревнований, в которых будут участвовать белорусские спортсмены на зимней Олимпиаде в Китае.

Как известно, Беларусь на Играх-2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля, представят 29 атлетов; они будут соревноваться в шести видах спорта: биатлоне, фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте и фигурном катании.

Вот расписание соревнований, в которых будут участвовать наши спортсмены (время белорусское):

5 февраля

Лыжные гонки. 10.45 – женщины, скиатлон.

Конькобежный спорт. 11.30 – женщины, 3000 метров.

Биатлон. 12.00 – смешанная эстафета.

6 февраля

Лыжные гонки. 10.00 – мужчины, скиатлон.

7 февраля

Горнолыжный спорт. 05.15; 08.45 – женщины, гигантский слалом.

Конькобежный спорт. 11.30 – женщины, 1500 метров.

Биатлон. 12.00 – женщины, индивидуальная гонка.

8 февраля

Фигурное катание. 04.15 – мужчины, короткая программа.

Лыжные гонки. 11.00; 13.30 – мужчины и женщины, спринт свободный стиль.

Биатлон. 11.30 – мужчины, индивидуальная гонка.

9 февраля

Горнолыжный спорт. 05.15; 08.45 – женщины, слалом.

10 февраля

Фигурное катание. 04.30 – мужчины, свободная программа.

Лыжные гонки. 10.00 – женщины, 10 километров, классический стиль.

Фристайл. 14.00 – командные соревнования, акробатика, микст.

Конькобежный спорт. 15.00 – женщины, 5000 метров.

11 февраля

Лыжные гонки. 10.00 – мужчины, 15 км, классический стиль.

Биатлон. 12.00 – женский спринт.

12 февраля

Конькобежный спорт. 11.00 – мужчины, 500 метров.

Конькобежный спорт. 11.00 – женщины, командная гонка, четвертьфиналы.

Биатлон. 12.00 – мужчины, спринт.

13 февраля

Биатлон. 12.00; 13,45 – женская и мужская гонки преследования.

Фристайл. 14.00 – женщины, акробатика, квалификация.

Конькобежный спорт. 16.00 – женщины, 500 метров.

14 февраля

Фристайл. 14.00 – женщины, акробатика, финал.

15 февраля

Конькобежный спорт. 09.30 – женщины, командная гонка, финалы.

Биатлон. 12.00 – мужчины, эстафета.

Фигурное катание. 13.00 – женщины, короткая программа.

Фристайл. 14.00 – мужчины, акробатика, квалификация.

16 февраля

Биатлон. 10.45 – женщины, эстафета.

Лыжные гонки. 12.00; 14.00 – мужчины и женщины, эстафетный спринт, классический стиль.

Фристайл. 14.00 – мужчины, акробатика, финал.

17 февраля

Конькобежный спорт. 11.30 – женщины, 1000 метров.

Фигурное катание 13.00 – женщины, свободная программа.

18 февраля

Конькобежный спорт. 11.30 – мужчины 1000 метров.

Биатлон. 12.00 – мужчины, масс-старт.

19 февраля

Конькобежный спорт. 10.00 – женщины, масс-старт.

Биатлон. 12.00 – женщины, масс-старт.

Публикация из № 7 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»