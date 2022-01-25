Расписание соревнований, в которых будут участвовать белорусские спортсмены на зимней Олимпиаде в Китае.
Как известно, Беларусь на Играх-2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля, представят 29 атлетов; они будут соревноваться в шести видах спорта: биатлоне, фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте и фигурном катании.
Вот расписание соревнований, в которых будут участвовать наши спортсмены (время белорусское):
5 февраля
Лыжные гонки. 10.45 – женщины, скиатлон.
Конькобежный спорт. 11.30 – женщины, 3000 метров.
Биатлон. 12.00 – смешанная эстафета.
6 февраля
Лыжные гонки. 10.00 – мужчины, скиатлон.
7 февраля
Горнолыжный спорт. 05.15; 08.45 – женщины, гигантский слалом.
Конькобежный спорт. 11.30 – женщины, 1500 метров.
Биатлон. 12.00 – женщины, индивидуальная гонка.
8 февраля
Фигурное катание. 04.15 – мужчины, короткая программа.
Лыжные гонки. 11.00; 13.30 – мужчины и женщины, спринт свободный стиль.
Биатлон. 11.30 – мужчины, индивидуальная гонка.
9 февраля
Горнолыжный спорт. 05.15; 08.45 – женщины, слалом.
10 февраля
Фигурное катание. 04.30 – мужчины, свободная программа.
Лыжные гонки. 10.00 – женщины, 10 километров, классический стиль.
Фристайл. 14.00 – командные соревнования, акробатика, микст.
Конькобежный спорт. 15.00 – женщины, 5000 метров.
11 февраля
Лыжные гонки. 10.00 – мужчины, 15 км, классический стиль.
Биатлон. 12.00 – женский спринт.
12 февраля
Конькобежный спорт. 11.00 – мужчины, 500 метров.
Конькобежный спорт. 11.00 – женщины, командная гонка, четвертьфиналы.
Биатлон. 12.00 – мужчины, спринт.
13 февраля
Биатлон. 12.00; 13,45 – женская и мужская гонки преследования.
Фристайл. 14.00 – женщины, акробатика, квалификация.
Конькобежный спорт. 16.00 – женщины, 500 метров.
14 февраля
Фристайл. 14.00 – женщины, акробатика, финал.
15 февраля
Конькобежный спорт. 09.30 – женщины, командная гонка, финалы.
Биатлон. 12.00 – мужчины, эстафета.
Фигурное катание. 13.00 – женщины, короткая программа.
Фристайл. 14.00 – мужчины, акробатика, квалификация.
16 февраля
Биатлон. 10.45 – женщины, эстафета.
Лыжные гонки. 12.00; 14.00 – мужчины и женщины, эстафетный спринт, классический стиль.
Фристайл. 14.00 – мужчины, акробатика, финал.
17 февраля
Конькобежный спорт. 11.30 – женщины, 1000 метров.
Фигурное катание 13.00 – женщины, свободная программа.
18 февраля
Конькобежный спорт. 11.30 – мужчины 1000 метров.
Биатлон. 12.00 – мужчины, масс-старт.
19 февраля
Конькобежный спорт. 10.00 – женщины, масс-старт.
Биатлон. 12.00 – женщины, масс-старт.
Публикация из № 7 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!