Референдум по Конституции назначен на последнее воскресенье зимы – 27 февраля

Что еще известно?

Состоялось первое заседание Центризбиркома по подготовке к республиканскому конституционному референдуму. По его итогам появилась следующая информация.

Будет напечатано более 7 миллионов бюллетеней для голосования на конституционном референдуме, это на 4 процента больше, чем число избирателей.

В связи с пандемией в кабинках будут отсутствовать передние шторки.

Урны для голосования обещают полупрозрачные.

Размер бюллетеня будет чуть меньше листа формата А4. В него внесут один вопрос – «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». И два варианта ответа – «За» и «Против». Для дополнительной защиты бюллетени будут с одной стороны окрашены, фон, как ожидается, будет светло-зеленым. Такая полиграфия применялась на президентских выборах в 2006 году.

На референдум будет потрачено 20,3 миллиона рублей.

Белорусский Центризбирком намерен пригласить наблюдателей от стран СНГ и ШОС.

Национальных наблюдателей могут направлять общественные организации, трудовые коллективы и граждане. Для того чтобы наблюдатель получил право наблюдения, необходимо, чтобы его рекомендовали не менее 10 граждан.

Календарь референдума

До 25 января должны быть утверждены составы территориальных комиссий по референдуму.

До 1 февраля – образование участков для голосования.

До 3 февраля – выдвижение в составы участковых комиссий по референдуму.

До 6 февраля – формирование участковых комиссий.

До 16 февраля гражданам должны быть отправлены сообщения о времени и месте голосования.

22 февраля – начало досрочного голосования.

27 февраля – основной день голосования на конституционном референдуме.

Публикация из № 7 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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