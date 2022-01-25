Проект нового Основного закона Беларуси содержит ряд противоречивых норм, широта интерпретаций которых запредельная, считает заместитель председателя Объединенной гражданской партии. Ольга Белевцова призналась, что изменения, предложенные в новую Конституцию Беларуси, ее пугают.

– В проекте есть нормы про историческую правду о Великой Отечественной войне (ст.15), которую обеспечивает государство, об исключении военной агрессии с территории Беларуси (с другой территории можно?) вместо стремления Беларуси к нейтральности (ст.18), об обязанности вносить посильный вклад в развитие общества и государства (ст.21), об обязанности родителей готовить детей к общественно полезному труду (ст.32), об обязанности граждан принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья (ст.45), о долге граждан проявлять патриотизм и сохранять историческую память о ВОВ (ст.54). Сам факт их появления говорит о какой-то другой реальности, в которой авторы изменений живут или планируют жить, – пояснила она.

Широта интерпретаций названных выше норм запредельная, пояснила Белевцова.

– Боюсь спросить: фильм 1973 года «Мир в войне» – это правда о войне или нет? Его патриотичному гражданину можно смотреть или надо воздержаться? А если гражданин пьет и курит, то есть очевидно не сохраняет и не заботится о собственном здоровье, тогда что? К какому общественно полезному труду я должна подготовить своих детей? От прочитанного у меня всплывают картинки из недавнего советского прошлого…

Зампред ОГП убеждена, что «проект Конституции вместо запроса общества на перемены предлагает … повременить с ними».

– Выборы в местные Советы и парламент предлагается перенести уже в третий раз – аж до февраля 2024 года. Такая конструкция, как Всебелорусское народное собрание, которая состоит по факту из представителей власти и мифической общественности, но при этом может отменять «правовые акты, иные решения государственных органов и должностных лиц, противоречащие интересам национальной безопасности за исключением актов судебных органов», вообще вызывает недоумение, – констатировала Белевцова. – И последнее. Каждый нормативный акт сопровождается обоснованием, из которого следует, на основании чего и зачем принимаются те или иные изменения. Опубликованный проект такого обоснования не содержит. Жаль.

Публикация из № 7 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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