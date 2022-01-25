Авария, из-за которой произошло массовое отключение электроэнергии в Казахстане, Киргизии и Узбекистане, случилась из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

Виновными в блэкауте в Казахстане назвали энергетиков Узбекистана и Киргизии. «25 января 2022 года в 11:59 ч. (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ “Север-Восток-Юг Казахстана”», — говорится в сообщении.

В результате произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана». В настоящее время специалисты ликвидируют последствия аварии, ставшей причиной блэкаута.

Тем временем в министерстве энергетики Узбекистана в массовом отключении электроэнергии обвинили Казахстан, назвав причиной произошедшего аварию в его электросети.

Сегодня в Узбекистане, Казахстане и Киргизии начались перебои с электроснабжением. Днем 25 января без электричества остались жители Ташкента и некоторых других городов Узбекистана. В Казахстане об отсутствии электроэнергии сообщили жители Алма-Аты, Жамбылской и Туркестанской областей. В Киргизии частично обесточены Бишкек, Ош и Чуйская область.

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