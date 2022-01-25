Дания и Нидерланды присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр – 2022 в Пекине.
Первыми дипломатический бойкот Играм в Пекине объявили США. После к бойкоту присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Япония.
Также КНДР заявила о том, что не сможет принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине.
Северная Корея не отправит своих спортсменов из-за «действий враждебных сил» и пандемии коронавируса. При этом отмечается, что КНДР окажет полную поддержку китайским товарищам в их работе по проведению великолепного и прекрасного олимпийского фестиваля.
Публикация из № 7 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.
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