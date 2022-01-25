Замечания по поводу победы Лукашенко над безработицей

Многие постсоветские лидеры новых независимых государств, бывает, спорят друг с другом, но соглашаются в одном: с момента достижения государствами, которыми они управляют, суверенитета враги внутренние и внешние не устают строить козни против них. Иначе бы они всем на зависть натворили таких чудес в экономике и социальной сфере!..

А пока получается, как в детском стишке: у верблюда два горба, потому что жизнь борьба.

Впрочем, при Лукашенко, точнее сказать, благодаря ему в Беларуси чудеса творились. Это когда средняя заработная плата к очередным перевыборам искусственно доводилась до пресловутых «папиццот», а спустя два-три месяца падала ниже первого самого низкого уровня.

Иной статистики нет и не будет

Теперь тоже ожидается нерядовое политическое мероприятие, поэтому попробуем взглянуть на экономику с помощью официальной статистики. Обычно такой подход критикуется народом, но иной статистики у нас нет.

Впрочем, следует признать: насколько бы сервильной ни была государственная статистика, она мало способна спрятать шило в мешке.

В этой связи интересно взглянуть на статистику заработной платы в связи с индексами потребительских цен. По данным Белстата, в январе–ноябре 2021 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата организаций Беларуси (без микроорганизаций и малых организаций, не имеющих ведомственной подчиненности) была 1413,3 рубля и составила 114,4% от уровня января–ноября 2020 года. Реальная же средняя зарплата с учетом индекса потребительских цен составила 104,6% от среднемесячной реальной заработной платы января–ноября 2020 года.

Произошло это потому, что среднемесячная инфляция за 11 месяцев поднялась до 9,4%, а в ноябре прошлого года по сравнению с ноябрем 2020-го составила 110,3%. Иными словами, инфляция разогрела экономику, подготовила ее к возможным финансовым неурядицам, что хорошо заметно при сравнении со среднемесячным показателем индекса 2020 года, который составил «всего» 105,4%. При растущей инфляции дорожает практически всё. Перефразируя классика, цены растут внезапно, чаще и больше дорожают те товары и услуги, которые потребителю нужнее всего в тот момент, когда он уже созрел для покупки. Отсюда повышение инфляционных ожиданий и соответствующие хаотические движения покупателей на рынке.

Продукты белорусские, цены заморские

Это хорошо отражается в официальной статистике. Например, в ноябре прошлого года к ноябрю 2020-го индекс цен на продтовары составил 111,8%, но цены на продукты питания поднялись до 112,1%. При этом цены на мясо и птицу увеличились до 120,7%, в том числе свинина – 119,3%, куры – 121,1%. Сельдь соленая по сравнению с ноябрем 2020 года выросла в цене до 126,3%, при том что она уже дорожала на ¼ прежней своей цены.

Повторюсь: существенно подорожало всё, но можно выделить обвальные для покупателей цены. Масло растительное – 129,3%, крупа гречневая – 121,9%, карамель – 120,5%, бананы. Но к реализации в розничной торговле предлагаются отечественные продукты, которые из-за цен можно назвать заморскими. Цены на картофель по сравнению с ноябрем 2020 года составили 171,3%, на капусту белокочанную – 242,8%, на свеклу – 170,3%, лук репчатый – 147,3%.

Думаю, завезенные в Беларусь из-за морей овощи обошлись белорусским потребителям намного дешевле, нежели выращенные отечественными овощеводами.

Одним словом, полный беспредел, хотя у нас и чиновники неусыпно бдят за потребительскими ценами, и примкнувшие к ним профсоюзы, и БРСМ, и трудовые коллективы, и отдельные «неравнодушные граждане». Суеты много, а пользы ноль.

Подобная ситуация сложилась в розничной торговле промтоварами, в общественном питании, в сфере услуг.

Всем здесь владеет труд

Ничего не скажешь – везде «два горба», но каждый имеет свою специфику. В этой сфере сплелись воедино цены, заработные платы, вообще доходы населения и сам труд, который, если верить официальным идеологам, владеет всем в этой стране и сам ею управляет. Где труд, там и люди, труженики. Где они – на этот вопрос тоже можно ответить с помощью статистики. Например, в экономике в октябре минувшего года было занято 4264,7 тысячи человек, что на 1,3% меньше, чем в октябре 2020-го.

То есть за год занятость в экономике уменьшилась на 54,9 тысячи работников. Для нашей небольшой экономики это ощутимая потеря рабочей силы, сравнимая с полным ресурсным истощением любого белорусского города-стотысячника. Видимо, это статистическая правда, но не полная, не совсем точная, поскольку в определении количества занятого населения, его заработков, налогов и социальных отчислений присутствует известная неопределенность. Так, в статистике учитываются только работники организаций (крупных, структурированных в ведомства, которые каждый месяц отчитываются перед вышестоящими), их численность в октябре 2021 года составила 2847 тысяч человек (66,8%,). Это люди, о которых можно сказать, где они работают, как работают, сколько зарабатывают.

Об остальных, которые предположительно работают в микро- и малых организациях без ведомственной подчиненности, более полную информацию можно будет узнать только по завершении хозяйственного года.

В большинстве своем они не организованы в профсоюзы, они в общем исключены из системы государственного попечительства и напоминают голых людей на голой земле: что нашел, то съел. Разумеется, среди таких «охотников и собирателей» есть и удачливые, которые получают в конвертах «выше среднего», но таких всегда было немного, а теперь и того меньше.

В организованной сфере занятости в октябре минувшего года наблюдалась такая ситуация: на работу было принято 56,2 тысячи человек (2% списочной численности), уволено – 63,1 тысячи (2,2%). Если в октябре 2020-го на место одного уволенного принималось 1,072 работника, то в октябре 2021-го коэффициент замещения снизился до 0,892. Среди отраслей экономики большие кадровые потери произошли в сельском хозяйстве, где образовавшиеся вакансии удовлетворены только на 58,8%, в обрабатывающей промышленности – 78,8%, в строительстве – 57,5%.

Недобор кадров образовался почти во всех отраслях, которые с советских времен страдают от текучки. Одной из главных причин этого остаются «прогулы и распитие на рабочих местах» и прочие нарушения. По этой статье в октябре было уволено 2,86 тысячи человек. Таким образом, численность уволенных, как прежде говорилось, «по статье» приближается к 40 тысячам человек.

Органы по труду можно закрыть

Эти уволенные «нарушители», разумеется, в большинстве своем снова трудоустраиваются, иногда возвращаясь на прежние рабочие места, поскольку такие вакансии не пользуются популярностью среди других претендентов. Но следует подчеркнуть, что для решения проблем трудоустройства нынешние безработные практически не обращаются за помощью в государственные органы по труду. Это обстоятельство при желании можно интерпретировать как достижение Лукашенко, который с первого дня боролся за ликвидацию безработицы, не делая различий между зарегистрированной (официальной) безработицей и фактической. Ведь на самом деле по состоянию на 1 июля 1994 года численность зарегистрированных безработных составляла 88 тысяч человек, а после она увеличивалась почти до 200 тысяч. А в октябре текущего года, по данным Минтруда, численность зарегистрированных безработных снизилась до 6,2 тысячи человек, до 0,1% численности рабочей силы.

Видимо, это ниже, нежели в советские времена полной занятости при отсутствии рынка труда и социального страхования от безработицы. Именно этот трюк позволил советской власти закрыть биржи труда и заявить о полной ликвидации безработицы. Сегодня Лукашенко в идеологических и политических целях и для оптимизации численности чиновников может ликвидировать государственную службу занятости. Тем более что ее вопросы уже давно отнесены к компетенции силовых структур.

Потеря, которую трудно будет заметить даже внимательному наблюдателю.

И всё потому, что у верблюда два горба. Ведь фактическая безработица, оценка которой проводится по методике МОТ, составила в октябре 2021 года 198,7 тысячи человек, или 3,9% от численности рабочей силы.

В лучшем случае, если уж очень хотеть сказать комплимент «органам по труду», можно признать, что безработица как была, так и осталась одной из самых серьезных социально-экономических проблем общества. На самом же деле проблема за это время приобрела особую остроту.

Публикация из № 7 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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