Средняя заработная плата в ОАО «МТЗ» в декабре 2021 года составила 1859 рублей.
Такую цифру озвучил гендиректор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.
«В декабре 2017 года средняя зарплата на МТЗ составляла 1203 рубля, в декабре 2021 года – 1859 рублей, – цитирует его газета предприятия. – Последнее время МТЗ устойчиво находится в первой десятке по уровню заработной платы среди промышленных предприятий Минска».
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