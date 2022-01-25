Как известно, назначена дата проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Известный юрист Гарри Петрович Погоняйло считает, что Александр Лукашенко не имел оснований подписывать соответствующий указ. В связи с этим он направил в Верховный суд обстоятельную жалобу. По закону не сегодня-завтра должен прийти ответ, принята его жалоба к рассмотрению или нет.

– Я прошу признать спорный указ неконституционным, – сказал вчера «Народной Воле» Г.Погоняйло.

О том, какое решение примет Верховный суд Республики Беларусь, – в следующем номере «Народной Воли».

Публикация из № 7 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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