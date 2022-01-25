25 января на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги иностранными валютами.

По итогам торгов на БВФБ сложились следующие курсы:

курс доллара США вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0273 (+1,05%) и был зафиксирован на уровне 2,6187 BYN/USD ;

по сравнению с предыдущими торгами на 0,0273 (+1,05%) и был зафиксирован на уровне ; курс евро снизился по сравнению с предыдущими торгами на 0,0275 BYN (+0,94%) и по итогам торгов составил 2,9575 BYN/EUR ;

по сравнению с предыдущими торгами на 0,0275 BYN (+0,94%) и по итогам торгов составил ; курс российского рубля снизился на 0,0092 BYN (-0,28%) за 100 RUB и составил 3,3342 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 25 января составил 87,485 млн. BYN, снизившись по сравнению с объемом на предыдущих торгах (95,813 млн. BYN). Объем торговли евро составил 20,291 млн. BYN, что оказалось выше объема торгов 21 января (17,184 млн. BYN). Объем торговли российским рублем по сравнению с объемом торгов в понедельник вырос и составил 52,507 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 41,665 млн. BYN).

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