Министр культуры избавляется от «деструктивных элементов»

В конце прошлой недели главный официоз власти газета «СБ.Беларусь сегодня» опубликовала цитату министра культуры Анатолия Маркевича. Он докладывал о великих «достижениях» на своем посту. Цитирую:

«Не скрою, что проводили и проводим серьезную работу по тем нашим сотрудникам, работникам, которые занимают деструктивную позицию. Мое глубокое убеждение, что на двух стульях находиться не получается. Это непозволительно. Надо определиться в конце концов. По этим соображениям более 300 человек из наших коллективов попросили. И считаю это правильным. Работники культуры постоянно взаимодействуют с людьми и во многом формируют общественное мнение. Поэтому нельзя вести себя по двойным стандартам. Надо определиться».

В культуре идет грубая чистка кадров – кто об этом не знает? Лучших артистов, режиссеров, музыкантов и музейных работников – народных артистов, лауреатов и стипендиатов – силой вынуждают подписывать в отделе кадров «по собственному желанию». А иногда и не церемонятся, вменяют в вину «неподобающее поведение» – и адью! У власти есть мнение, что талантливые в культуре нам не нужны, гораздо важнее верноподданные. Поэтому на сегодняшний день уже три театра остались без художественных руководителей и главных режиссеров. Как будто их есть кем заменить. Добровольцев занять место уволенных «за политику» не видно. Ольга Нефедова-то у нас одна.

Перед Новым годом ушли из своих театров Александр Гарцуев и Михаил Краснобаев – художественные руководители Республиканского театра белорусской драматургии и Национального театра имени Якуба Коласа (Витебск). Эти режиссеры много раз в прошлом были отмечены премиями и званиями за свой талант. Александр Федорович Гарцуев – заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат первой Национальной театральной премии (2011), премии Федерации профсоюзов Беларуси (2017). Он возглавил театр в 2012 году и за это время поставил более 60 спектаклей. Среди них «Не мой», победивший в пяти основных номинациях Национальной театральной премии 2011 года. А.Гарцуев – неоднократный лауреат и дипломант многих международных фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, Вильнюсе, Белостоке, Сибиу, Каире.

Михаил Дмитриевич Краснобаев четыре раза получал награды именно от Министерства культуры – вот где ирония судьбы, не правда ли? Две грамоты (одна из них Почетная) – в 2010-м и в 2013 годах; личная благодарность от министра в 2012-м, нагрудный знак Минкульта «За вклад в развитие культуры Беларуси» в 2015-м. А в 2016 году М.Краснобаев был удостоен почетного звания «Человек года Витебщины». И тоже теперь неугодный. Поставил спектакль, не совместимый со вкусом нынешних руководителей культуры. Еще бы! Ведь список произведений мировой классики не прошел одобрения нашего министра, который еще недавно слыл на периферии средненьким чиновником, далеким от культуры.

Ну и только что стало известно: от своей должности освобожден директор и режиссер Белорусского государственного академического театра юного зрителя Владимир Савицкий. Он проработал в ТЮЗе десять лет. За его плечами около 30 постановок в разных театрах Беларуси. Мне кажется, господин Маркевич взял повышенные обязательства по поиску «деструктивных элементов». Конечно, «есть упоение в бою»… Но что дальше? Ольга Нефедова все зияющие прорехи в белорусских театрах собой не заполнит. Корабль белорусской культуры, кажется, у всех на глазах со скрежетом и стоном заваливается на бок.

В Большом театре на сегодняшний день потери среди творческого состава настолько значительные, что это порой отражается на работе. В театре не хватает дирижеров. Премьерные спектакли выпускаются в таком сверхнапряжении, как будто музыканты крепости берут приступом. Перспективные молодые кадры уезжают сразу, как только предоставляется возможность. И, поверьте, не только из-за зарплат. Унижает обстановка тотального подозрения. Истории изгнания маэстро Вячеслава Чернухо-Волича и Андрея Галанова из коллектива не раз печатались во многих СМИ. Были также уволены не по собственному желанию многие музыканты из оркестра. Народный артист Республики Беларусь Владимир Петров теперь тоже не работает в Большом. У знаменитого певца, бенефис которого театр накануне отмечал без преувеличения с помпой, потому что В.Петров – настоящий премьер, визитная карточка Большого, так вот у знаменитого артиста в конце прошлого сезона истек срок действия контракта, и тут ему с удовольствием, видимо, припомнили, как он выступал в ролике против репрессий, устроенных властью после того, как народ возмутился фальсификацией результатов голосования на президентских выборах. И контракт не продлили. Ну и что, что народный артист. Не поддержал насилие? Значит, вон!

Одно из самых возмутительных увольнений «по собственному желанию» в последний месяц – это непродление контракта с директором Литературного музея Янки Купалы Еленой Лешкович. Елена Романовна высочайший профессионал своего дела, человек высоких нравственных качеств. Музей расцвел при ее руководстве. В 2013 году Е.Лешкович была награждена Специальной премией президента. А теперь что, попала в министерские списки «деструктивных»? Как же могло случиться ее «перерождение»? Или преданность Поэту, Беларуси и Возрождению – это проступок, не совместимый с работой на государство? Если следовать этой логике, то, думаю, самого Янку Купалу нынешний министр культуры погнал бы с работы – он ведь тоже был «националистом»!

И что такое вообще эта «деструктивная позиция», что за архаичный политический ярлык пытается ввести в оборот чиновник? Что граждане Республики Беларусь – республики, не монархии! – во время предвыборной президентской кампании и после того, как результаты голосования были сфальсифицированы, высказывали разные мнения? Эмоционально отстаивали свою гражданскую позицию? Ну, так на то они и выборы. Или не начинайте вовсе, если не намерены честно считать голоса, слушать и слышать другое мнение. Если политический сценарий написан и подписан заранее.

Помнится, прошедший год был объявлен Годом народного единства. Видимо, сгоряча. Нас то и дело потрясали новости об увольнениях и арестах – и не только в области культуры. Большего урона согласию и нравственному здоровью общества, чем это было сделано самим государством в прошлом году, еще не было.

Похоже, и в нынешнем, 2022-м, настоящее народное единство не будет достигнуто. Политическая чистка кадров этому не способствует.

Алина ЛУБНЕВСКАЯ.

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КТО ЕСТЬ КТО

Маркевич Анатолий Мечиславович

Родился в 1971 году в д.Громки Щучинского района.

В 1994 году окончил физико-математический факультет Брестского государственного педагогического института им.А.С.Пушкина, в 2006-м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Трудовую деятельность начал в 1993 году. Работал учителем. Руководил различными школами в Гродненской области. Занимал должность заместителя председателя Кореличского районного исполнительного комитета, возглавлял районный Совет депутатов.

В 2011 году был назначен на должность председателя Новогрудского райисполкома. С февраля 2019-го по ноябрь 2020 года – помощник Президента – инспектор по Брестской области.

19 ноября 2020 года назначен на должность министра культуры Республики Беларусь.

Публикация из № 7 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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