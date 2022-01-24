Прокуратура Брестской области посчитала, сколько выпускников региона в прошлом году не отработали распределение. Речь идет о 197 исках на сумму более 873 тыс. рублей — после рассмотрения суды удовлетворили такие иски в полном объеме, пишет Оnliner.by.

Чаще всего выпускники не являлись на работу по распределению или были уволены во время отработки, например, за прогул без уважительных причин.

Согласно Кодексу об образовании в таком случае специалист может добровольно уплатить деньги, затраченные на его обучение, в течение шести месяцев.

Как правило, выпускники отказывались это делать. Тогда прокуроры предъявляли в суд иски о возмещении расходов на их обучение. Впоследствии молодые люди дополнительно уплачивали в доход государства и судебные расходы.

«В частности, Н. на протяжении трех лет обучался в государственном профессиональном лицее машиностроения. После завершения учебы его направили на работу в качестве слесаря-электрика. К нанимателю молодой человек не прибыл. Согласно расчету, расходы за время его обучения в лицее превысили 6,4 тыс. рублей — суд взыскал их по предъявленному прокурором в интересах государства иску», — сообщает прокуратура.

Или другой пример: после окончания учебного заведения выпускник начал отработку, но через месяц его уволили за прогулы. С выпускника взыскали 10 тысяч рублей.

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