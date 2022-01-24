Вечером 21 января в правоохранительные органы поступило сообщение о смертельном травмировании 45-летней станочницы одного из предприятий Ганцевичского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По одной из версий, погибшая потеряла равновесие и упала в шахту станка высотой около 3 метров.

Ганцевичский РОСК проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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