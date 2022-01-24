Определен особый порядок формирования цен на импортируемые овощи и фрукты, которые до 1 января 2022 года не ввозились в Беларусь, а также на производимые в стране твердые и полутвердые сыры, сообщает МАРТ.

“Отпускные цены импортеров на данные овощи и фрукты, отпускные цены производителей на сыры твердые и полутвердые, а также цены реализации на данные товары субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую и (или) розничную торговлю, формируются с учетом ограничений, установленных в соответствии с постановлением МАРТ от 21 декабря 2021 года №79”, – говорится в сообщении.

В список товаров попали импортные капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель и яблоки, а также отечественные сыры твердые и полутвердые.

Постановлением №79 ограничена предельная рентабельность для импортеров и производителей социально значимых товаров. Она не должна превышать 10% от рентабельности за январь-ноябрь 2021 года. Кроме того, для импортеров и оптовиков прописаны предельные максимальные надбавки.

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