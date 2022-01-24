Президент Армении Армен Саркисян, часто конфликтовавший с премьер-министром и реальным руководителем страны Николом Пашиняном, в воскресенье вечером объявил о досрочном уходе в отставку.
В заявлении на своем сайте Армен Саркисян объяснил свое решение отсутствием у него конституционных возможностей влиять на политику, а также нападками на него со стороны разных политических сил.
“Президент не имеет необходимых инструментов влияния на процессы во внутренней и внешней политике в это сложное для страны и народа время. В это сложное для нашей страны время, когда нам необходимо единство, институт президента не должен становиться объектом сплетен и теорий заговора, которые отвлекают внимание общества от важнейших проблем”, – говорится в заявлении.
Нынешнюю ситуацию в армянской политике Саркисян называет национальным кризисом и объясняет, что не мог повлиять на нее опять-таки из-за отсутствия конституционных полномочий.
“У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президент должен быть гарантом государственности, не имея на самом деле никаких реальных инструментов”, – пожаловался Саркисян.
Армен Саркисян стал президентом в 2018 году, по ходу конституционной реформы, которая превратила Армению из полупрезидентской в чисто парламентскую республику, и полномочий всерьез влиять на политику у него не было изначально: президенту в действующей конституции отводится в основном церемониальная роль.
Армен Саркисян прослужил президентом почти четыре года из отведенных ему конституцией семи лет.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!