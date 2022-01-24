Обвалит ли белорусскую экономику конфликт Украины и России?

Российский фондовый рынок уже вторую неделю падает под тяжестью новостей о возможном обострении конфликта между Украиной и Россией. При этом следом тянет и белорусский рубль: котировки доллара и евро с начала года растут быстрыми темпами. Насколько сильно конфликт соседей отразится на белорусской экономике и затянет ли нашу страну в воронку экономических санкций, Myfin.by объясняет академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Падение российской экономики утянет нас в экономическую яму

– Конфликт России и Украины может существенно отразиться на белорусской экономике. Тут еще нужно учесть, когда растет российская экономика, растут ее аппетиты, растет спрос на белорусский экспорт и это дает существенный рост белорусской экономике. Но это работает и в обратную сторону. Когда российская экономика терпит бедствие, следом страдает и экономический рост в Беларуси.

Например, когда в 2015-2016 годах падала российская экономика из-за санкций и низких цен на нефть, белорусская экономика пережила два серьезных кризисных года. Обострение конфликта уже влияет на экономику: мы видим как российский и украинский фондовые рынки вступили в красную зону падения из-за паники инвесторов и оттока капитала. И все, что связано с регионом, становится в глазах инвесторов менее привлекательным для новых вложений. Это отражается на Беларуси напрямую.

Если же ситуация обострения продлится достаточно долго, она будет иметь негативное влияние на российскую экономику через замедление инвестиций и потребления.

Это отрицательно повлияет на белорусский экспорт, а значит на поступление валютной выручки и на финансовое состояние предприятий.

Более того, поведение Беларуси, которая выступает союзником России в конфликте, подвигает Украину пересмотреть экономические отношения с нашей страной. Конечно, моментально этого не произойдет – Украина очень сильно зависит от поставок нефтепродуктов из Беларуси. Но каждое громкое заявление с нашей стороны увеличивает желание украинских властей это сделать. В долгосрочной перспективе можно говорить о том, что украинский рынок для Беларуси будет потерян.

А уж если дело дойдет до горячей фазы конфликта, то это гарантированное падение экономики для всего региона.

Кому придется купить гособлигации?

Банк развития планирует разместить в этом году гособлигации Беларуси на сумму 2,6 млрд рублей. Насколько востребованы они будут?

– Нужно учитывать, что в Беларуси довольно часто практикуют административно-командное распределение таких облигаций. Крупные госбанки, и не только их, могут заставить купить гособлигации на любую нужную сумму. А в ситуации, когда в банках в последнее время избыток рублевой ликвидности, то, вероятно, и заставлять не придется, банки сами могут выкупить гособлигации. Поэтому с размещением проблем не будет.

Другой вопрос, куда эти деньги направит Банк развития. Скорее всего будут реализованы идеи инвестиций в импортозамещение. Сейчас в правительстве побеждают настроения о том, что раз банки не знают, что делать со свободными рублевыми средствами, им нужно помочь и направить эти деньги на государственные инвестиционные проекты.

Еще один вариант траты этих денег – компенсация потерь от санкций. Если внезапно не хватит запланированных в бюджете 900 млн рублей на это. Для властей будет очень важно не дать локальной рецессии и проблемам на отдельных предприятиях из-за санкций распространиться на всю белорусскую экономику.

И второй момент: нужно показать людям, что несмотря на санкции мы со всем справляемся.

Для госаппарата вдохновляющим примером стала ситуация с коронавирусом. Тогда этими методами удалось поддержать гораздо большее число предприятий, чем сейчас подвержены санкционным ограничениям. За несколько месяцев глубокой просадки экспорта государство тогда потратило на поддержку компаний около 2 млрд рублей в виде кредитов. И это дало хорошие результаты: ВВП существенно не просел, всплеска безработицы не было.

Думаю, что чиновники попытаются снизить вред от санкций тем же способом. Тем более, что урон от санкций действует на несколько конкретных предприятий, а не на всю экономику. Другое дело, что санкции будут длиться отнюдь не два месяца, а могут затянуться надолго.

Цены на нефть больше не помогают

Высокие цены на нефть, вплоть до $100 за баррель, прогнозирует в этом году Bloomberg. Насколько это поможет белорусской экономике?

– В прошлом это помогало белорусской экономике. Потому что мы покупали нефть в России по ценам ниже рыночных, делали из нее нефтепродукты и продавали на запад по рыночным ценам. Сейчас из-за налогового маневра в России скидка от рыночной цены нефти сильно сократилась. Если в этом году Беларусь покупает нефть со скидкой около 12% к рыночной цене, то уже в следующем году она составит менее 10%.

Подытоживая, можно сказать, что большой выгоды от роста цен на нефть не будет, но умеренный позитив для экономики в этом несомненно есть.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»