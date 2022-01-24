На какие симптомы «омикрона» чаще всего жалуются заболевшие?

Как отличить «омикрон» от других штаммов? У пациентов, инфицированных этим штаммом коронавируса, наблюдаются вполне определенные симптомы.

Большинство инфицированных омикрон-штаммом пациентов имеют один общий симптом – насморк. Вслед за этим основным признаком идут такие, как утомляемость, учащенный пульс, першение в горле, головная боль и сухой, но несильный кашель. Случается, что кашля нет, но пациенты чихают. Или то чихают, то кашляют. Врачи также отмечают такой частый признак, как ломоту. Это специфическая боль в мышцах по всему телу, которая может сохраняться вплоть до полного выздоровления.

Накопленной статистикой по омикрон-пациентам поделился профессор Назмул Ислам – представитель Государственного управления медицинского обслуживания при Минздраве Бангладеш.

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