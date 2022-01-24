В проекте Конституции, предложенном для голосования на референдуме, появилось важное дополнение о прекращении гражданства Республики Беларусь. Означает ли это, что инициатива силовиков о возможности лишения белорусского гражданства некоторых политических эмигрантов всё-таки может быть реализована?

Николай Стаселович, г.Минск.

На самом деле норма о прекращении гражданства не новая. Она уже присутствует в законодательстве.

Оснований для утраты (прекращения) гражданства Беларуси всего несколько.

Вследствие поступления лица на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства. По заявлению родителей в отношении ребенка, приобретшего по рождению наряду с гражданством иностранного государства гражданство Республики Беларусь.

В целом подход к вопросам гражданства остался прежним. Согласно статье 10 Конституции, «никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство».

Публикация из № 6 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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