В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве. Там назвали такую инициативу “проявлением чрезмерной предосторожности”.
Об этом в комментарии “РБК-Украина” заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.
“В Министерстве иностранных дел приняли в известность решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности поехать на добровольной основе”, – сказал Николенко.
Он отметил, что Украина уважает право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, однако в МИДе считают “такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения”.
Николенко подчеркнул, что в ситуации безопасности в Украине фактически кардинальных изменений в последнее время не произошло.
“Угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года”, – напомнил Николенко.
В свою очередь он подчеркнул, что решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины.
“Посольство продолжит полноценно функционировать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен”, – уточнил пресс-секретарь МИД.
По его словам, РФ в настоящее время прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.
“В украинском и международном медиа-пространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, напугать бизнес, взорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие”, – отметил Николенко.
Ранее стало известно, что Госдепартамент поручил начать сегодня эвакуацию родственников сотрудников посольства США в Украине.
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