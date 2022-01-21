Где будут жить белорусские олимпийцы?
На Олимпиаде наши спортсмены будут размещены в трех деревнях: в Пекине, где пройдут соревнования конькобежцев, фигуристов и представителей шорт-трека, в Чжанцзякоу, где будут соревноваться представители лыжных дисциплин и биатлона, и Яньцине (горные лыжи).
Площадь жилого объекта в Пекине – 330 тысяч квадратных метров. Участники разместятся в 20 современных жилых корпусах. Комнаты оборудованы современными системами отопления и кондиционирования, которыми можно будет управлять со смартфона.
Олимпийской деревне в ближайшее время предстоит пройти проверку на качество инфраструктуры и протестировать меры по борьбе с коронавирусом.
Аналогичные комплексы, но менее масштабные, расположены в кластерах Яньцин и Чжанцзякоу.
Официально Олимпийская деревня откроется 27 января 2022 года. Эстафета олимпийского огня начнется 2 февраля.
Почему белорусские спортсмены готовятся к Олимпиаде в России?
Спортсмены из Беларуси готовятся к Олимпийским играм в Пекине на базах, расположенных на Дальнем Востоке России, заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
«Нас интересуют базы дальневосточного региона, – заявил министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук. – Это совершенно иной климатический пояс, временные параметры. Для наших спортсменов пользование этими базами выгодно и полезно».
Кстати, российские спортсмены тоже будут обращаться с просьбой приезжать и готовиться на базах в Беларуси.
Игры и коронавирус: предохраняемся!
В Международном олимпийском комитете заверили, что серьезные антикоронавирусные меры позволят безопасно провести Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Также МОК обсуждает возможность изменения противоэпидемических правил на Олимпиаде, чтобы спортсмены, недавно переболевшие коронавирусом, смогли выступить в Пекине.
По действующему регламенту такие спортсмены должны пройти дополнительное тестирование, если заболевание было перенесено за 30 дней до отправления в Пекин. Два отрицательных ПЦР-теста нужно сдать не менее чем за восемь рабочих дней до планируемой даты отъезда в Китай.
По словам, директора белорусского РНПЦ спорта Ирины Малеваной, соблюдение мер профилактики распространения коронавируса и соблюдение антиковидного протокола на Играх будет строгим.
Требования включают многие направления: это установка и четкое заполнение различных мобильных приложений, обязательная вакцинация (члены белорусской делегации все прошли эту процедуру). По результатам ПЦРтестирования в посольстве Китая в странах пребывания участникам Игр нужно получить так называемый Green Health – документ, без которого попасть в страну невозможно, хотя у других команд бывают проблемы. Скажем, если в аэропорту стыковки рейсов самолет задержали, то этот сертификат необходимо получать вновь.
Билетика не будет?
Оргкомитет Олимпийских игр принял решение не распространять билеты для болельщиков в открытой продаже из-за сложной эпидемической обстановки.
Билеты будут распределены среди определенных групп людей.
Сообщается, что представители этих определенных групп должны строго соблюдать соответствующие противоэпидемические меры до и после соревнований для безопасного и беспрепятственного проведения Игр.
Ранее сообщалось, что билеты на соревнования зимних Игр в Пекине будут распространяться только среди жителей Китая.
Планы для паралимпийцев
На ХIII зимних Паралимпийских играх 2022 года Беларусь будет принимать участие в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Подготовку к Играм ведут 19 спортсменов.
По словам вице-премьера белорусского правительства Игоря Петришенко, «основной задачей для белорусских паралимпийцев на Игры является завоевание шести-восьми медалей в лыжных гонках и биатлоне».
Публикация из № 6 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.
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