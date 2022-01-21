Первопричиной январских беспорядков стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества.

«На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», — сказал Токаев.

Он добавил, что январские события показали проблемы, «копившиеся годами». По его мнению, перед властью стоит задача «глубинной трансформации всего общественного уклада», то есть реальные реформы, которые будут отвечать запросам граждан.

В Казахстане 2 января начались протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. Выступления переросли в массовые беспорядки, во время которых погибли 227 человек.

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