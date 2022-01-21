К сожалению, действующая власть предложила внести в Конституцию изменения, которые очевидно не отвечают запросу общества на развитие и демократизацию политической системы. Опубликованный проект изменений также не соответствует и многочисленным публичным заявлениям относительно целей конституционной реформы.

Новый проект конституционных поправок не удовлетворяет запрос общества в том числе на разрешение политического кризиса путем перераспределения властных полномочий. Проект не предусматривает увеличения роли парламента и местного самоуправления, а также не предусматривает реформ судебной и избирательной систем.

Напротив, поправки фактически закрепляют сохранение абсолютной власти в руках лица, занимающего должность президента на момент вступления изменений в силу. Занимая одновременно должности президента и председателя впервые закрепляемого Всебелорусского народного собрания (ВНС), он сохраняет широчайшие полномочия как в области назначения всех ключевых должностных лиц и судей, так и в сфере нормотворчества. При этом у будущих президентов права совмещать несколько должностей не будет.

Что касается ВНС как «высшего представительного органа народовластия», то, несмотря на формально предоставляемые широкие полномочия, на деле их реализация не детализирована, носит противоречивый характер и часто зависит от других государственных органов и институтов, в том числе президента.

Таким образом, предлагаемые изменения не предусматривают реальной реформы политической системы Беларуси и не способствуют ее развитию.

Изменения носят идеологический и формальный характер, не учитывают мнения значительного числа белорусов и не соответствуют запросу общества. Как следствие, предлагаемая конституционная реформа не способствует разрешению текущего внутреннего политического кризиса.

В краткосрочной перспективе принятие предложенных изменений фактически заморозит сложившуюся в Беларуси ситуацию, а в среднесрочной – создаст предпосылки для возникновения двоевластия, обусловленные размытыми полномочиями президента и ВНС и отсутствием независимой судебной системы.

В связи с вышесказанным проведение предлагаемой конституционной реформы является несвоевременным и нежелательным. Любые изменения в Конституцию возможны только после широкого общественного обсуждения, реального учета представленных предложений и критики или при наличии и вынесении на голосование альтернативных проектов, которые предлагают различные политические силы.

Публикация из № 6 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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