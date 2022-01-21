Первый был старше на 27 лет, второй – на 20

С кем была Наталья Подольская до встречи с Пресняковым

Не исключаем, что кто-то из читателей скажет: «Ну какой интерес представляет для нас, белорусов, Подольская?» А как тут не вспомнить, что Наталья – наша землячка? Она родилась и жила в Могилеве. Ее отец, известный юрист, не один раз наведывался в «Народную Волю», публиковался на ее страницах и живо общался с журналистами. Жаль, что он погиб в автомобильной катастрофе, но мы никогда не забудем его слова: «Наташа станет звездой эстрады». И она ею стала. А личная жизнь звезд всегда интересует публику. Исходя из этого соображения, и печатаем данный материал.

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Наталья Подольская с детства занималась музыкой. Но многие считают, что ее успешная карьера сложилась благодаря ее романам с влиятельными мужчинами.

Всегда хотела петь на большой сцене

С 9 лет Наташа отправилась в детскую театральную студию, где начала петь. С юных лет она видела себя на большой сцене. Когда девушка достигла совершеннолетия, то сразу же отправилась на «Фабрику звезд», после которой ее популярность и узнаваемость начали расти.

Подольская понимала, что с помощью только таланта на сцену не пробиться. Мир шоу-бизнеса жесток, и ей точно нужна поддержка.

Первый роман

Когда Наташе было 18 лет, она внезапно для всех завела роман с 45-летним Игорем Каминским. Мужчине очень понравилась молодая талантливая певица, и девушка ответила ему взаимностью. Бизнесмен был в силах исполнить мечту Подольской. Он начал ее продюсировать, помог перебраться в Москву.

Как оказалось, попасть на «Фабрику» Наталье помог тоже Каминский. Именно он познакомил ее с Дробышем, к которому потом упорхнуло юное дарование. Игорь посчитал это предательством и сильно обиделся на свою бывшую возлюбленную. Он даже хотел судиться с ней, но все договоры были признаны судом недействительными. Насолить Наташе Игорь не смог.

Новый олигарх – новые развлечения

После расставания с Каминским Наталья закрутила роман с олигархом Сергеем Масловым. Мужчина дарил ей дорогие подарки, баловал ее вниманием. Но позже оказалось, что серьезных намерений у Маслова по отношению к Подольской нет.

Роман продлился недолго, что стало причиной расставания – не известно. Но дорогих подарков от своего состоятельного бойфренда, разница в возрасте с которым составляла 22 года, Наталья получила на крупную сумму.

Судьбоносная встреча с Пресняковым

Впервые Наталья лично познакомилась с Владимиром Пресняковым-младшим в далеком 2005 году на съемках передачи «Большие гонки». Они обменялись парой фраз, ничего не намекало на роман. Наталья рассказывала, что сразу же влюбилась в Преснякова, а вот он не обратил на девушку внимания, а уж тем более не думал, что она когда-нибудь станет его женой. К тому же Пресняков был тогда официально женат, о чем Наташа не догадывалась.

Тем не менее роман закрутился и развивался стремительно. Однако когда Подольская узнала, что у ее возлюбленного есть жена, то сразу же ушла от него. Она не хотела разрушать семью. Полгода они не общались. Этот период был для нее весьма болезненным. Хотя некоторые подозревали, что Пресняков – это очередная ступенька в ее карьере.

Потом Наталья увидела Владимира по телевизору и не смогла устоять, сама позвонила ему. Хотя сплетники называли ее разлучницей, оказалось, что на момент знакомства Владимир и его жена уже находились в процессе развода, просто никому об этом не рассказывали.

В 2010 году Наталья и Владимир поженились и обвенчались. В 2015-м у пары появился сын Артемий, в октябре 2020-го – Иван.

Владимир тоже старше своей супруги на 14 лет. Разница в возрасте, как и с предыдущими мужчинами Подольской, немаленькая.

Нельзя сказать, использовала ли Подольская взрослых состоятельных мужчин, чтобы выйти на большую сцену. Возможно, это были совпадения и девушке просто везло на богатых ухажеров. Сегодня певица в счастливом браке с Владимиром Пресняковым, расходиться они не собираются, а на сплетни и слухи не обращают внимания.

Юлия МЕЛЬНИКОВА.

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