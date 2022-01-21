Разработчики проекта новой Конституции «потеряли» уполномоченного по правам человека.

Конституция гласит: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства».

Чтобы эти слова не оставались просто словами, разработчики новой Конституции обещали белорусам, что в государстве появится должность уполномоченного по правам человека. Именно аппарат этого чиновника должен был бы разбираться с ситуациями, когда граждане заявляют о пытках, унижении человеческого достоинства, нарушении своих прав и свобод, издевательствах в тюрьмах и колониях и так далее.

«Предлагается включить в раздел «Прокуратура, комитет государственного контроля» главу об уполномоченном по правам человека с определением его конституционного статуса, порядка назначения и основных полномочий. Таким образом вводится новый правозащитный институт в целях дополнительной гарантии защиты прав и свобод человека для эффективной связи между гражданами и властью в правозащитной сфере», – рассказывал летом прошлого года председатель комиссии по разработке Конституции, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Кстати, Конституционный суд поднимает этот вопрос уже более двадцати лет. Еще в послании «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 1999 году» сообщалось, что завершается разработка проекта закона «Об уполномоченном по правам человека». Вот только закон так и не был принят, хотя на эту тему прошло немало конференций и «круглых столов». То изучали российский опыт (в РФ такой закон был принят еще в 1997 году); то не могли определиться, какие именно права будет защищать уполномоченный – только предусмотренные Конституцией или и иные; спорили, кто может быть уполномоченным… В итоге Александр Лукашенко объявил, что за права человека в Беларуси отвечает лично он, и тему заболтали. Сейчас при разработке новой Конституции была предпринята новая попытка.

Напомним, что член конституционной комиссии Юрий Воскресенский еще в июле обнародовал предварительный текст нового Основного закона, подготовленный разработчиками. И глава об уполномоченном по правам человека в нем действительно была.

Однако уже в конце сентября Александр Лукашенко на специально созванном совещании по поправкам в Конституцию заявил, что так и не понял, как будет работать уполномоченный по правам человека. И, судя по всему, этого оказалось достаточно, чтобы вопрос вновь сняли с повестки дня.

Получается, то немногое хорошее, что было обещано на начальном этапе разработки новой Конституции, в жизнь так и не воплотилось. Защищать конституционные права граждан в Беларуси по-прежнему никто не уполномочен.

Публикация из № 6 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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