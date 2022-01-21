Национальный банк Беларуси прогнозирует непростые условия для развития белорусской экономики в 2022 году.

Как заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц в своем докладе на расширенном заседании регулятора, в нынешнем году на республику будет по-прежнему оказываться санкционное давление.

“Продолжающееся политизированное санкционное давление на нашу страну обуславливает необходимость гибкого реагирования на изменяющуюся конъюнктуру и принятие заблаговременных мер для обеспечения устойчивого функционирования экономики”, – сказал он.

Также непростые условия для экономики республики будут создавать все еще продолжающаяся пандемия коронавируса, транспортные трудности из-за нехватки контейнеров и удорожания фрахта.

Нацбанк видит возможные трудности для Беларуси в сокращении объемов производства в странах, которые являются торговыми партнерами республики.

А еще негативно сказаться на ВВП страны может неравномерное восстановление экономик государств-партнеров, а также “сохранение все еще мягкой денежно- кредитной политики”, подчеркнули в регуляторе.

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