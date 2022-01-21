Парадокс современного демократического, конкурентного, капиталистического общества состоит в том, что такое общественное устройство склонно и к развитию, и к разрушению. С одной стороны, конкуренция вынуждает владельцев капитала искать наиболее выгодные сферы приложения средств, стремиться к инновациям, максимизировать прибыль и эффективно распоряжаться доходами. С другой стороны, в таком, казалось бы, идиллическом обществе есть силы, которым выгодны хаос и деконструкция, разрушение и война.

Наиболее зримо такие игроки выходят на передний план во время кризиса, являющегося естественной стадией развития экономического цикла. А циклический закон таков, что оживление и подъем неизбежно сменяются кризисом и депрессией.

Неблагоприятное для всех время оборачивается колоссальными доходами для немногих. Пословица «Кому война, а кому мать родна» подходит к данной ситуации. Хаос, разрушение, война и их провоцирование выгодны государствам-рантье и их финансовым центрам, корпорациям, на товары и услуги которых в такие периоды резко возрастает спрос, а также новым духовным гуру.

Финансовые центры и особенно государства-рантье, зарабатывающие на предоставлении займов и кредитов, извлекают наибольшие прибыли именно в таких условиях. Чем больше хаоса и разрушений, тем больше спрос на кредиты и займы, тем выше проценты за право их использования. Наиболее благоприятная ситуация для таких кредиторов складывается, когда разрушение и хаос происходят не в их собственных странах, а далеко за пределами. Обвинения Англии в провоцировании мировых войн прошлого столетия небеспочвенны. Находясь вне европейского континента, не понеся существенных человеческих потерь, английские правительства, руководствуясь интересами финансовой олигархии, подтолкнули противоборствующие стороны к конфликтам. Войны и восстановление разрушенного хозяйства в других странах обеспечили выгодные условия для финансового капитала, сконцентрированного в английских банках.

Традиционно промышленными корпорациями, наживающимися на поставках своих товаров во времена прежних мировых войн, были производители оружия, самолетов, танков и их крупные поставщики, например, производители стали. Владельцы данных бизнесов влияли на политиков и лоббировали свои интересы в правительственных кругах. Возросший спрос и государственные заказы на их продукцию обеспечивали чрезвычайно выгодные условия для приложения их капитала.

Нынешняя гибридная ситуация в мире, обернувшаяся экономическим кризисом и политической нестабильностью во многих странах, стимулируется также и новыми корпорациями. Кроме танков, самолетов и кораблей средством защиты и нападения стали и цифровые технологии. За счет владения данными технологиями противник способен подорвать финансовую систему другой страны, сформировать там армию бунтовщиков, восстановить население против правительства, не применяя традиционных средств вооружения и не неся собственных человеческих потерь. С другой стороны, страна, против которой направлена такая агрессия, не способна к сохранению суверенитета, если не обладает современными цифровыми технологиями.

На гражданском уровне мотивированными личностями, заинтересованными в радикальном переформатировании общества, становятся те, чьи жизненные ценности не разделяются большинством населения, но кто стремится к собственному доминированию. Радикальная деконструкция общества по мировоззренческим, национальным, культурным, религиозным, этическим основаниям – рискованный эксперимент. Здоровый общественный организм может превратиться в психически неадекватного пациента, готового пойти на зов новых мессий.

Парадоксальность и таинственность современного глобального мира, вступившего в фазу турбулентности, легче осознается, если есть понимание побудительных мотивов тех игроков, которые заинтересованы в нынешней дестабилизации. Спокойное отношение к происходящим в стране событиям, к странной дымовой завесе, окутавшей мир, к новомодным веяниям деконструкции помогает преодолению хаотичного этапа и выходу из кризиса.

Людмила ГРЯЗНОВА, депутат Верховного Совета 13-го созыва, кандидат экономических наук.

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ОТ РЕДАКЦИИ

Честно говоря, несколько удивительны рассуждения госпожи Грязновой. Мы все наблюдали, как легко и быстро рухнул соцлагерь во главе с Советским Союзом, а Людмила Николаевна, как в свое время советская пропаганда, намекает, что «загнивает» именно конкурентное капиталистическое общество, что именно оно склонно к разрушению. Но вот парадокс: у нас на глазах разваливаются государства с противоположным укладом жизни, а те, которые базируются на буржуазных устоях, не только не загнивают, но вовсю процветают.

К тому же мир не бывает только белым и черным. Он, как известно, окрашен в полутона. Если есть силы, заинтересованные в хаосе и разрушении, то должны быть и силы, выступающие за мир и созидание. И гораздо конструктивнее было бы проанализировать, как становятся успешными государства, умеющие не ввязываться в конфликты, а использовать противоречие интересов крупных мировых игроков себе на пользу.

В конце концов, какая государственная политика в мировой практике более успешная – искать врагов или искать друзей? У экономистов есть ответ на этот вопрос.

Увы, Людмила Грязнова не подкрепляет свои мысли ни одним примером, никакой зримой иллюстрацией, а представляет плоский, голословный взгляд на проблему. И при этом совсем не затронут главный вопрос: как государство должно реагировать на внешние вызовы? Душить, громить, сажать в тюрьмы гражданское общество, чтобы оно не поддавалось «внешним искушениям»? Или всё-таки вести диалог со своим народом, слышать его, не делить на своих и чужих, не искать врагов среди собственных граждан? Ведь какая бы ни была внешняя конъюнктура, государство сильно только тогда, когда оно представляет собой не колосса на глиняных ногах с подпоркой из силовиков, а за ним действительно народ – разный, сложный, но единый в главном.

Публикация из № 6 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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