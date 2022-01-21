Госпогранкомитет ответил на вопросы, которые чаще всего задают белорусы в связи с пересечением границы.
Какой документ освобождает иностранцев от необходимости предъявления ПЦР-теста при пересечении границы?
Сертификат о вакцинации любой вакциной против инфекции COVID-19.
Каковы требования к сертификату о вакцинации?
В сертификате о вакцинации должны быть указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата окончания курса вакцинации (на белорусском или русском и (или) английском языках).
Сертификаты на других иностранных языках не соответствуют требованиям, даже если они переведены и нотариально заверены.
Обратите внимание: курс вакцинации против COVID-19 должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия на территорию Республики Беларусь.
Можно ли приезжать к родственникам в Беларусь через наземную границу?
Посещать можно только близких родственников (родителей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, бабок, дедов, внуков), супругов, имеющих разрешение на постоянное проживание на территории Беларуси либо граждан Беларуси. Количество посещений не ограничено.
Для подтверждения родства можно предъявить один из следующих документов:
*свидетельство о рождении;
*свидетельство о заключении брака;
*документы об усыновлении, удочерении;
*свидетельство о перемене фамилии.
При наличии документа (копии) на иностранном языке необходимо перевести его на русский или белорусский язык, а перевод нотариально заверить.
Каковы правила пересечения белорусско-российской границы?
На данном участке границы со стороны Беларуси пограничный контроль не осуществляется.
Вместе с тем для въезда в нашу страну необходим сертификат о вакцинации или ПЦР-тест (в электронном виде, или на бумажном носителе, или с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19»).
Публикация из № 6 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.
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