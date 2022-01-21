Госпогранкомитет ответил на вопросы, которые чаще всего задают белорусы в связи с пересечением границы.

Какой документ освобождает иностранцев от необходимости предъявления ПЦР-теста при пересечении границы?

Сертификат о вакцинации любой вакциной против инфекции COVID-19.

Каковы требования к сертификату о вакцинации?

В сертификате о вакцинации должны быть указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата окончания курса вакцинации (на белорусском или русском и (или) английском языках).

Сертификаты на других иностранных языках не соответствуют требованиям, даже если они переведены и нотариально заверены.

Обратите внимание: курс вакцинации против COVID-19 должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия на территорию Республики Беларусь.

Можно ли приезжать к родственникам в Беларусь через наземную границу?

Посещать можно только близких родственников (родителей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, бабок, дедов, внуков), супругов, имеющих разрешение на постоянное проживание на территории Беларуси либо граждан Беларуси. Количество посещений не ограничено.

Для подтверждения родства можно предъявить один из следующих документов:

*свидетельство о рождении;

*свидетельство о заключении брака;

*документы об усыновлении, удочерении;

*свидетельство о перемене фамилии.

При наличии документа (копии) на иностранном языке необходимо перевести его на русский или белорусский язык, а перевод нотариально заверить.

Каковы правила пересечения белорусско-российской границы?

На данном участке границы со стороны Беларуси пограничный контроль не осуществляется.

Вместе с тем для въезда в нашу страну необходим сертификат о вакцинации или ПЦР-тест (в электронном виде, или на бумажном носителе, или с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19»).

Публикация из № 6 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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