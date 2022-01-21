На днях XIV Пленум ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир» принял решение «Об отношении партии к вынесенному на всенародное обсуждение проекту Конституции Республики Беларусь».

«Проект Конституции, вынесенный на всенародное обсуждение, содержит новации, которые уменьшают объем конституционных прав и свобод граждан, установленных действующей Конституцией, – говорится в сообщении партии. – А также предусматривает создание нового органа государственной власти – Всебелорусского народного собрания, который наделяется исключительными полномочиями по управлению делами государства и общества, но при этом не избирается гражданами.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» считает, что принятие этих новаций без корректировки недопустимо, так как они не соответствуют критериям демократического социального правового государства и противоречат основополагающим принципам, изложенным в преамбуле Основного закона, а также создают потенциальные предпосылки возникновения двоевластия, что угрожает безопасности государства и функционированию дееспособных государственных институтов, подконтрольных белорусским гражданам».

Белорусская партия левых «Справедливый мир» направила свои предложения по внесению изменений в проект Конституции Республики Беларусь в органы власти и Национальный центр правовой информации (то, что предлагается изменить,

выделено красным).

Что предлагает партия Сергея Калякина

Белорусская партия левых «Справедливый мир» в целях:

– утверждения устоев правового государства и социально справедливого общества;

– обеспечения народовластия, мира и гражданского согласия, благополучия граждан;

– недопущения уменьшения объема конституционных прав и свобод граждан, а также гарантий их соблюдения, установленных действующей Конституцией;

– создания условий для устойчивого функционирования дееспособных государственных институтов, подконтрольных гражданам Беларуси, предлагает внести в проект Конституции следующие изменения:

Часть первую Статьи 5 изложить в редакции: «Политические партии, другие общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют выявлению и выражению политической воли граждан , реализации и защите прав, свобод и интересов человека и гражданина, участвуют в выборах ». Статью 7 дополнить частью третьей: «В случае расхождения закона или иного нормативно-правового акта с Конституцией действует Конституция» и частью четвертой: «В случае расхождения любого другого нормативно-правового акта с законом действует закон» . Часть четвертую Статьи 10 оставить в редакции действующей Конституции: «Приобретение и утрата гражданства осуществляются в соответствии с законом» . Часть первую Статьи 13 изложить в редакции: «Собственность может быть государственной, общественной и частной». Статью 16 дополнить частью второй: «Церковь в Беларуси отделена от государства и школа – от церкви». В Статью 18 добавить часть третью: «Территория Республики Беларусь является зоной, свободной от ядерного оружия» . Часть третью Статьи 21 «Каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства» исключить. Вместо нее добавить часть третью: «Государством устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, пенсий, стипендий и пособий, которые обеспечивают гражданам возможность приобретать товары и услуги, удовлетворяющие их главные физиологические, социальные и культурные потребности» . Статью 33 дополнить частью третьей: «Контроль за соблюдением государственными средствами массовой информации прав граждан на получение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды осуществляет Общественный совет, состоящий из представителей политических партий, общественных объединений и граждан. Персональный состав Общественного совета и положение, регламентирующее его деятельность, утверждаются законом». Статью 35 изложить в редакции: «Граждане Беларуси имеют гарантированное право на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок. Это право не может быть ограничено никакими законодательными и нормативными актами. Порядок проведения указанных мероприятий определяется законом». Часть третью Статьи 36 «Политические партии и другие общественные объединения создаются и действуют в соответствии с законом» исключить как противоречащую части пятой преамбулы Конституции. Часть четвертую Статьи 36 дополнить словами: «и других общественных объединений, преследующих политические цели» , как это записано в тексте действующей Конституции. Часть третью Статьи 37 изложить в редакции: «В порядке, установленном законом , граждане Республики Беларусь принимают участие в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни на республиканских и местных собраниях». Часть третью Статьи 41 дополнить предложением: «Любое вмешательство государственных органов в уставную деятельность профессиональных союзов трудящихся запрещается». В Статью 43 добавить часть вторую: «Государство, используя достижения научно-технического прогресса, стремится планомерно сокращать продолжительность рабочей недели при сохранении и увеличении заработков работников» . Часть первую Статьи 45 необходимо оставить в редакции действующей Конституции либо изложить следующим образом: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая безвозмездное лечение в государственных учреждениях здравоохранения за счет государственных средств ». Статью 47 дополнить частью второй: «Средний размер назначенных пенсий по возрасту не может быть менее 50 процентов от средней заработной платы по республике». Статью 49 дополнить частью третьей: «Государственные учреждения среднего специального и высшего образования не могут обучать граждан Беларуси на платной основе». Часть третью Статьи 59 изложить в редакции: «Эти органы и лица, совершившие действия, равно как и бездействие, которые создали препятствия в реализации гражданами конституционных прав и свобод, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с законом». Часть четвертую Статьи 64 оставить в редакции действующей Конституции: «Возрастной ценз депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности, определяется соответствующими законами, если иное не предусмотрено Конституцией». Часть вторую Статьи 65 изложить в редакции: «Подготовка и проведение выборов, включая подсчет голосов и подведение итогов голосования на избирательных участках , проводятся открыто и гласно». Часть первую Статьи 67 изложить в редакции: «Выборы депутатов всех органов государственной власти являются прямыми: депутаты избираются гражданами непосредственно». Часть вторую Статьи 70 исключить, так как она дублирует часть первую этой же статьи. Часть первую Статьи 72 изложить в редакции: «Отзыв депутатов, делегатов Всебелорусского народного собрания осуществляется по основаниям, предусмотренным законом. Голосование об отзыве депутата, делегата Всебелорусского народного собрания проводится в порядке, предусмотренном для избрания депутата, по инициативе не менее двадцати процентов граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории». Часть вторую Статьи 74 дополнить словами «Конституционным Судом Республики Беларусь». Часть третью Статьи 74 изложить в редакции: «Президент в течение месяца после внесения на его рассмотрение в соответствии с Конституцией предложений Всебелорусского народного собрания, Палаты представителей и Совета Республики либо граждан о проведении референдума издает указ о назначении республиканского референдума». Статью 80 оставить в редакции действующей Конституции: «Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами». Часть вторую Статьи 81 изложить в редакции: «Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 20 тысяч подписей избирателей». Часть первую Статьи 85 изложить в редакции: «Президент в пределах компетенции, установленной Конституцией, издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь». Статью 88-1 изложить в следующей редакции: «В случае вакансии должности Президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения Присяги вновь избранным Президентом переходят к Премьер-министру .

В случае гибели Президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера, Премьер-министр незамедлительно в установленном законом порядке вводит на территории Республики Беларусь чрезвычайное или военное положение».

Статью 89-2 изложить в следующей редакции:

«Делегаты Всебелорусского народного собрания избираются непосредственно гражданами Республики Беларусь на всеобщих выборах за исключением должностных лиц, указанных в части второй настоящей Статьи).

Делегатами Всебелорусского народного собрания являются:

– Президент Республики Беларусь;

– Президент Республики Беларусь, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки;

– Премьер-министр Республики Беларусь;

– Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь;

– Председатель Совета Республики;

– Председатель Палаты представителей Республики Беларусь.

Численность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек.

Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет пять лет.

Всебелорусское народное собрание созывается на первое заседание Центральной избирательной комиссией не позднее 30 дней после выборов делегатов.

Делегат Всебелорусского народного собрания осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью. На время участия в работе Всебелорусского народного собрания делегат Всебелорусского народного собрания освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.

«Коллегиальным органом, осуществляющим в порядке, установленном законом, организационное, техническое и иное обеспечение подготовки и работы Всебелорусского народного собрания, является Президиум.

Председатель Всебелорусского народного собрания, его заместители и иные члены Президиума избираются Всебелорусским народным собранием тайным голосованием».

Из части первой Статьи 89-3 исключить пункт 6) «вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов». Первый абзац пункта 9) Статьи 89-3 изложить в редакции: «по предложению Президента». Статью 89-4 изложить в редакции: «Заседания Всебелорусского народного собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Всебелорусское народное собрание может быть созвано по инициативе Президента, Президиума Всебелорусского народного собрания, обеих палат Национального собрания (совместным решением), а также по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом».

Часть вторую Статьи 89-5 изложить в редакции: «Решения Всебелорусского народного собрания, принятые в пределах компетенции, установленной Конституцией, являются обязательными для исполнения для всех государственных органов, других организаций, должностных лиц и граждан». Статью 89-6 изложить в редакции: «Порядок избрания делегатов и работы Всебелорусского народного собрания определяются законом.

Установление законом дополнительной компетенции Всебелорусского народного собрания, как и любого другого государственного органа, сверх полномочий, определенных Конституцией, недопустимо».

Первый абзац части первой Статьи 116-1 изложить в редакции:

«Конституционный Суд по предложениям Президента, Всебелорусского народного собрания, Палаты представителей, Совета Республики, Верховного Суда, Совета Министров дает заключения».

Абзац второй части второй Статьи 116-1 изложить в редакции: «по предложению Всебелорусского народного собрания о наличии фактов систематического или грубого нарушения Президентом Конституции». Часть третью Статьи 116-1 исключить, так как Конституционный Суд осуществляет контроль за конституционностью нормативных правовых актов в государстве (статья 116 Конституции), а не избирательных процедур. Часть вторую Статьи 140 изложить в редакции действующей Конституции: «Изменения и дополнения Конституции могут быть проведены через референдум. Решение об изменении и дополнении Конституции путем референдума считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования». Абзац первый части второй Статьи 142 изложить в редакции: «В течение года после вступления в силу изменений Конституции». Исключить часть первую Статьи 144: «Закон, определяющий компетенцию, порядок формирования и деятельности Всебелорусского народного собрания, подлежит принятию в течение года со дня вступления в силу изменений Конституции». Исключить часть вторую Статьи 144: «В целях организации надлежащей работы Всебелорусского народного собрания Президент, занимающий эту должность на дату вступления в силу изменений Конституции, может быть избран Председателем Всебелорусского народного собрания» как противоречащую статье 86 Конституции (Президент не может занимать другие должности). Часть вторую Статьи 146 изложить в редакции: «Центральная избирательная комиссия осуществляет полномочия по организации выборов делегатов Всебелорусского народного собрания после вступления в силу закона, определяющего порядок избрания делегатов и работы Всебелорусского народного собрания».

44. Часть третью Статьи 147 изложить в редакции: «Выборы депутатов Палаты представителей восьмого созыва, депутатов местных Советов депутатов двадцать девятого созыва провести в единый день голосования в последнее воскресенье февраля 2023 года».

Публикация из № 6 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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