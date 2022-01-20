Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения России в Украину. По его словам, информация и слухи о вторжении российских войск объединяется в логический вопрос – “а в чем новость?”.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

“Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них”, – заявил Зеленский.

При этом он добавил, что украинцам не нужно паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможном вторжении российских войск в Украину.

“Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что будет делать мир”, – добавил Зеленский.

Что еще сказал Зеленский гражданам Украины:

сейчас активно нападают не на страну, а на нервы украинцев, чтобы было постоянное чувство тревоги, как и страх у инвесторов. В частности, чтобы ослабить Украину и чтобы “нет” стало слабее;

единственный повод для паники – что украинцы спустя 8 лет войны до сих пор поддаются панике.

украинцам необходимо сохранять голову холодной, не накручивать себя и быть уверенными в своей армии и все под контролем.

Президент также заявил, что Украина не хочет войны, однако должна всегда к ней быть готова.

“Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности… Мы делаем все для решения дипломатическим путем, делаем все для наступления мира в Украине”, – заявил Зеленский.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»