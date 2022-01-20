В 2021 году в Минске продано рекордное количество квартир за последние 10 лет

По данным Национального кадастрового агентства, в 2021 г. в Минске заключено 16 617 договоров купли-продажи квартир. Это почти на треть больше, чем в 2020-м. Кроме того, показатель стал рекордным за последние 10 лет и для Беларуси — продано на 21 % квартир больше, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «ПроНедвижимость».
Количество сделок с квартирами в Минске
|г. Минск
|янв
|февр
|март
|апрель
|май
|июнь
|июль
|авг
|сент
|окт
|ноя
|дек
|янв-дек
|2021 год
|861
|1137
|1527
|1569
|1328
|1425
|1337
|1585
|1364
|1396
|1484
|1604
|16617
В Минске, по данным НКА, выставлено на продажу максимальное количество квартир. Риелторы рекламируют около 8 тыс. продаваемых объектов недвижимости. Это на 20 % больше, чем в предыдущие годы. Впрочем, добрая половина этих квартир — новостройки в недавно возведенных жилищных комплексах, среди которых «Минск-Мир». Количество квартир вторичного рынка осталось прежним.
Количество сделок с квартирами в Беларуси
|Беларусь
|янв
|февр
|март
|апрель
|май
|июнь
|июль
|авг
|сент
|окт
|ноя
|дек
|янв-дек
|2021 год
|2469
|3225
|4016
|4284
|3944
|4385
|4356
|4684
|4318
|4187
|4318
|4610
|48796
Что касается картины в целом по стране, то в 2021 г. в Беларуси заключено 48 796 договоров купли-продажи квартир. Для сравнения, в 2020 г. было оформлено 40 258 договоров, или на 21 % меньше. Это тоже лучший показатель последних 10 лет. Так, в первом полугодии 2021 г. куплено 22 323 квартиры, а во втором — 26 473, или на 18 % больше.
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