У побережья Таити в Тихом океане был обнаружен крупный коралловый риф в форме розы. Он располагается на глубине от 35 до 70 метров.

Исследования показали, что он является частью рифовой системы, которая простирается более чем на 3 километра и в самом широком месте достигает 70 метров. Риф состоит из двух видов кораллов: на глубине от 30 до 45 метров доминирует Porites rus, на глубине 50-55 метров – Pachyseris speciosa, пишет mir24.tv.

Одной из ключевых особенностей этого рифа является его «первозданное» состояние. Это «очень здоровый» риф, что является большой редкостью в эпоху глобального потепления.

В настоящее время кораллы по всему миру страдают от роста температур и загрязнения океанских вод. Во многих местах они начинают обесцвечиваться, что указывает на серьезное заболевание, способное привести к гибели рифа. Негативное влияние оказывают и стихийные бедствия. Ученые планируют установить, не повредило ли рифу цунами после извержения вулкана близ Тонги.

Ученые отметили, что риф находится в так называемой сумеречной зоне океана, куда перестают проникать солнечные лучи. Считалось, что такая глубина нетипична для рифов. Но, как отметили эксперты, «на такой глубине может быть еще много крупных рифов», для их поиска требуется провести дополнительные исследования. В настоящее время только 20% морского дна нанесено на карту.

Авторы исследования отметили, что коралловые рифы играют важнейшую роль в экосистемах. Они поддерживают жизнь множества видов, защищают береговую линию от волн, способствуют рыболовству и развитию туризма. Некоторые рифовые морские организмы содержат вещества, способные побороть рак или артрит. Поэтому исследованию и защите рифов следует уделить особое внимание.

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