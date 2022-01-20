Прививать или нет? Врач — о вакцинации подростков против COVІD-19

С конца декабря прошлого года в Беларуси от коронавирусной инфекции начали прививать подростков от 12 до 17 лет. Вакцинироваться можно в детских поликлиниках по месту жительства, появится такая возможность и в учреждениях образования. Прививают подростков китайской вакциной Vero Cell. В Китае она применяется для детей от трех лет. Об особенностях вакцинации детей рассказала главный врач 13-й городской детской клинической поликлиники Наталья Гаганова.

Только с согласия родителей

— Наталья Василевна, как поликлиника готовилась к вакцинации детей?

— Когда появились соответствующие приказы Министерства здравоохранения и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома по вакцинации детского населения против инфекции COVІD-19, мы предприняли определенные организационные меры. Здесь имеется своя специфика – новая вакцина, с которой раньше наши медики не работали. Хорошо, что вакцина Vero Cell в отличие от того же «Спутника» не заморожена, но особенность в том, что она двухдозная (один флакон содержит две дозы, а значит, привить стоит двух человек. — «Зв».) и розлив не допускается.

Мы подсчитали количество детей с 12 до 18 лет, подлежащих вакцинации. На территории, закрепленной за нашей поликлиникой, их живет около четырех тысяч.

Если же учесть учреждения образования, в том числе и средние специальные на нашей территории, где мы также должны провести вакцинацию, получается около пяти тысяч детей такого возраста. Понятно, что не все те подростки пойдут на прививки. В соответствии с приказом Минздрава она возможна только с согласия законного представителя. Поэтому мы подготовили информацию на наши информационные стенды, на сайты поликлиники и учреждений образования, где рассказали, зачем проводится вакцинация, которой вакциной прививают, и порядок проведения.

— Отличается ли, кстати, порядок вакцинации детей и взрослых?

— Прививка делается только после осмотра врача, который разговаривает с подростком, спрашивает о жалобах на состояние здоровья, замеряет температуру, смотрит его анамнез и принимает решение, давать разрешение или нет. После введения вакцины в течение 30 минут следует находиться под наблюдением.

Мы разработали форму информированного согласия, так как она немного отличается от «взрослой». Там понятна для родителей информация: для чего проводится вакцинация, возможны реакции. Бланки информированного согласия уже поступают к нам из типографии. Мы их раздаем детям или родителям, в том числе в школах и средних специальных учебных заведениях, их с подписью законного представителя необходимо принести на вакцинацию. После прививки выдается еще один бланк, где указано, что введена первая доза вакцины и когда нужно явиться на вторую прививку.

— И сколько должен быть перерыв между прививками?

— Интервал составляет 21+7 дней. Это значит, что стандартно он 21 день, но возможен перерыв до 28 дней.

Побочные реакции возможны, но у подростков их пока не наблюдали

— Какие реакции могут возникнуть после прививки?

— Возможен подъем температуры, но это считается нормальной реакцией при выработке иммунитета, а не негативным воздействием вакцины. Также может быть местная реакция в виде боли в месте укола, легкие мышечные боли, незначительное недомогание.

— По опыту первых вакцинированных подростков расскажите, какие реакции чаще всего встречаются?

— Ни одной мы пока не видели, все дети перенесли прививку без побочных реакций. Пока мы, конечно, привили не так много детей, ведь начало прививочной кампании пришлось на начало каникул.

— В поликлиниках имеются прививочный кабинет и все условия для правильного хранения вакцины. А как организовать вакцинацию в школах?

— Сразу скажу, что для нашего медицинского персонала не нужно было проводить большой подготовительной работы, так как мы работали со взрослым населением. Когда началась вакцинация взрослых, все детские поликлиники города активно подключились — мы работали в составе выездных прививочных пунктов в торговых центрах. Кроме того, на базе нашей поликлиники проведено более 500 прививок для взрослых и у нас имеется морозильное оборудование на случай, если для детей появятся вакцины в замороженном виде. Имеются и контейнеры для транспортировки вакцины — у школы мы имеем возможность перевозить ее с соблюдением холодового режима. Так что наши сотрудники обученные, медицинские работники школ также прошли инструктаж. Как наш прививочный кабинет, так и кабинеты в учреждениях образования полностью оснащены всем необходимым для проведения вакцинации.

Поскольку прививка делается только после осмотра врача, то в состав вакцинирующей бригады, кроме медицинского работника учреждения образования, входит и врач поликлиники, он будет приходить по приглашению в установленное время.

Вакцинировать будут в школах и других учебных заведениях

— В Минске родители получили анкеты с вопросами, хотят ли они привить детей, где хотели бы это сделать: в школе, поликлинике, прививочном пункте…

— Это инициатива городского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Мы также разместили такую анкету на своем сайте и раздаем в поликлинике. Это информация для родителей и еще один повод подумать, хотят ли они привить ребенка. Ну и для нас важна обратная связь, мы хотим знать мнение родителей, чтобы подготовиться организационно. Однако мое глубокое убеждение — возможность привиться должна быть и в поликлиниках, и в учреждениях образования, для этого там имеются все необходимые условия, и наличие медика гарантировано.

— А как будет организована вакцинация в колледжах и лицеях?

— За нашей поликлиникой закреплены четыре средних специальных учебных заведения — колледжи электроники, искусств, легкой промышленности и лицей № 5. Их учащиеся будут вакцинироваться на местах с выходом нашего врача. А вот расположенные на нашей территории обслуживания медицинский колледж и университет «МИТСО» закреплены за взрослой поликлиникой, но и там имеются 17-летние подростки, поэтому мы определились, что будем прививать и этих детей. Мы провели совещание с медработниками упомянутых учреждений, они уже раздали учащимся формы информированного согласия. Если желающих сделать прививки будет немного, мы пригласим их в поликлинику, в противном случае организуем вакцинацию на базе медицинских кабинетов этих учреждений образования с приходом нашего врача.

Противопоказаний почти нет

— Какие противопоказания к прививкам против COVІD-19 у подростков?

— Как и у всех прививок против инфекционных болезней — наличие инфекционного заболевания или каких-либо других в острой стадии. Считается, что при хронических патологиях противопоказаний почти нет. С осторожностью следует подходить в отношении онкологических и гематологических заболеваний, в острый период прививка исключается, вакцинацию можно только во время ремиссии. Накопленный с начала пандемии опыт свидетельствует, что ход COVІD-19 у таких пациентов как раз более тяжелый, поэтому таких детей хоть и с осторожностью, но тоже желательно вакцинировать.

— Обязательно ли информировано согласие родителей? — Так. Даже если подросток самостоятельно обращается в поликлинику, ему следует принести согласие. В отношении ковид-инфекции в приказе Минздрава четко определено, что до 17 лет включительно (а 17-летним подросток считается до 17 лет 11 месяцев и 29 дней — фактически до 18-летия) вакцинация делается только с согласия законного представителя.

— Стоит ли заранее записываться на прививку?

— У нас на сайте указан номер телефона, и родители, не желающие прививаться в учреждении образования, могут позвонить и записаться на прививку в поликлинике. Для ее проведения мы выделили отдельное время — с 14 до 15 часов. В прививочном кабинете у нас работает врач, который сделает осмотр. Можно прийти и без записи, но лучше записаться, так как вакцина двухдозная, и желательно, чтобы количество желающих привиться было четным. Можно пройти предварительный осмотр и у своего участкового педиатра и привиться в любое время — прививочный кабинет работает с 8 до 20 часов.

— Если подросток недавно переболел, через какое время следует прививаться?

— Если ребенок болел COVІD-19, то вакцинацию желательно провести не ранее, чем через шесть месяцев. Если ребенок болел другой вирусной инфекцией или другим заболеванием, то здесь нужен интервал в месяц с момента выздоровления. Подход такой же, как и при вакцинации от других болезней.

— Нужно ли делать тест на антитела перед прививкой?

— Нет.

— Как вы чувствуете настроение родителей? Есть ли у них желание прививать детей? И, на ваш взгляд, стоит ли вакцинировать детей?

— Мое мнение как врача — вакцинироваться надо. Ведь все мы видим на примере наших пациентов, близких и знакомых, как тяжело может проходить болезнь. Четвертая волна была более тяжелая и для детей — их в инфекционный процесс было вовлечено намного больше, чем при предыдущих волнах.

Лично я вакцинирована уже бустерной дозой, привитые и все члены моей семьи. В нашей поликлинике вакцинированы 96 % сотрудников.

Что касается родителей подростков, то пока некоторые относятся с осторожностью. Но с начала прививочной компании детей прошло не так много времени. При этом еще до начала вакцинации были родители, которые звонили и интересовались, когда начнется вакцинация детей. Так что запрос и настроение на вакцинацию в обществе есть. Нужно понимать, что влияние прививки на организм существенно меньше, чем от самой болезни и ее последствий. Конечно, никто не гарантирует на 100 процентов, что вакцинированный человек не заболеет, и мы видим, что болеют и вакцинированные, но в более легкой форме, и в основном они обходятся без стационарного лечения. А те, кто не вакцинировался, к сожалению, болеют куда более тяжело. Поэтому лучше вакцинироваться и обезопасить себя.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»