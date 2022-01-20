Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля 2022 года.

В указе, подписанном Александром Лукашенко, определена формулировка выносимого на референдум вопроса, который будет в бюллетене: “Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?”

Результаты референдума вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

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