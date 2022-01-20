Международной группой ученых во время проведения археологических изысканий в Египте была найдена греко-римская усыпальница. Раскопки проводились вблизи города Асуан.

Обнаруженная гробница состоит из двух частей. Первая часть располагается над землей. Она представляет из себя здание прямоугольной формы, возведенное из песчаника и сырцового кирпича. Вход в усыпальницу окружен каменными блоками. Второе помещение гробницы прорублено в скале. В нем ученые нашли четыре погребальные камеры. Внутри второго помещения нашли около 20 мумий. Сообщается, что обнаруженные мумии очень хорошо сохранились. Ученые предполагают, что гробница стала местом упокоения для нескольких семей.

Помимо этого, археологами было найдено большое количество разнообразных артефактов, имеющих отношение к греко-римской эпохе. Среди обнаруженных артефактов и алтарь для подношений, плиты из камня с иероглифическими текстами, ожерелье из меди, возле которого находилась табличка с выгравированным на ней на греческом языке именем Никостратос, а также разнообразные статуэтки из дерева и фигурка мифической птицы Баа и другие древние реликвии.

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