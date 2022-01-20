Александр Лукашенко вновь переболел коронавирусом. Об этом он рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом.
“Мы замечаем, что этот омикрон – это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим омикроном – переболел”, – цитирует sputnik.by Лукашенко.
Он добавил, что перенес болезнь на ногах, заметив “только в конце, когда какой-то там тест сделали”.
Первый раз Лукашенко переболел коронавирусом в конце июля 2020 года.
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