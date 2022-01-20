Какие белорусские компании попали в мировой топ разработчиков мобильных приложений

Белорусские компании, входящие в Парк высоких технологий (ПВТ), вошли в топ-10 самых крупных и успешных разработчиков мобильных игр и приложений. Такие данные в своем отчете о состоянии мобильного рынка State of Mobile 2021 приводит американское аналитическое агентство App Annie.

В десятке самых популярных приложений стало приложение для женского здоровья компании Flo Health, которая в 2021 году привлекла $50 млн инвестиций и увеличила свою стоимость до $800 млн. Оно заняло 5 место по количеству глобальных загрузок и 6 место по расходам пользователей. Напомним, Flo Health основана белорусами, а ее СЕО и сооснователем является известный белорусский IT-предприниматель Дмитрий Гурский.

Разработчик мобильных игр FreePlay недавно преодолела отметку в 500 млн. глобальных загрузок благодаря своим гиперказуальным проектам Join Clash 3D и Count Masters. По итогам 2021 года первый вошел в десятку топовых игр по числу скачиваний в мире, а Count Masters в топ-10 по скачиваниям в США и Великобритании.

Белорусская SayGames оказалась на 4 строчке в мире среди компаний с наибольшим числом установок. В десятку лучших геймдев-студий с самыми быстрорастущими играми по пользовательским тратам попали Playtika и Playrix с центрами разработки в Минске.

Данные исследования были получены в результате комплексного анализа 17 различных сегментов рынка в 30 странах. В отчете отражены основные тенденции рынка мобильных приложений, предпочтения пользователей за прошедший год, а также наиболее вероятный сценарий развития индустрии в 2022 году.

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