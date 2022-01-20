В Могилеве 3-летний мальчик устроил в квартире пожар.

“Утром 18 января поступило сообщение о возгорании квартиры по улице Крупской в Могилёве. Прибывшие спасатели ликвидировали очаг возгорания, сгорела деревянная мебель. На момент пожара дома находилась 29-летняя женщина вместе с 3-летним сыном”, – сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Установлено, что мальчик нашёл в шкафу зажигалку в виде пистолета. В какой-то момент игра с опасной игрушкой привела к возгоранию мебели. Испугавшись, малыш стал звать маму, которая находилась в другой комнате. Из квартиры они выбрались самостоятельно, в настоящее время находятся в больнице под наблюдением врачей.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следственный комитет напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

не оставляйте маленьких детей без присмотра;

не допускайте шалости детей с огнем;

не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы;

не применяйте самодельные электроприборы.

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