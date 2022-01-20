Эксперты международных банков составили прогноз развития мировой экономики и отдельных стран в 2022 году.

На фоне государств-соседей и стран постсоветского пространства ожидаемые показатели Беларуси выглядят весьма пессимистично, пишет belmarket.by.

Всемирный банк

Всемирный банк в январском обзоре мировой экономики «Глобальные экономические перспективы» скорректировал показатели роста ВВП по странам. Изменения коснулись и Беларуси.

В новом релизе оценка роста ВВП Беларуси в 2021 году понижена с октябрьских 2,1% до 1,9%. По данным Белстата, рост ВВП страны составил 2,3% к уровню 2020 года. Таким образом, прогнозируемые цифры (Всемирный банк) оказались довольно близки к реальным показателям (Белстат).

Всемирный банк считает, что «в Восточной Европе темпы роста экономики сократятся вдвое – с 3,1 процента в 2021 году до 1,4 процента в 2022 году, и будут в ближайшее время самими низкими среди всех субрегионов Европы и Центральной Азии».

Для Беларуси прогноз выглядит и вовсе удручающе. Банк предсказывает сокращение белорусского ВВП на 2,8%. На фоне соседних государств и стран постсоветского пространства – Беларусь явный аутсайдер. Например, темп роста ВВП Польши в 2022 году ожидается на уровне 4,7%, Украины – 3,2%, России – 2,4%.

Согласно прогнозу, рост ВВП Узбекистана в этом году составит 5,6%, Грузии и Таджикистана – 5,5%, Армении – 4,8%, Кыргызстана – 4,7%, Молдовы – 3,9%, Казахстана – 3,7%, Азербайджана – 3,1%.

Таким образом, негативный прогноз по ВВП (-2,8%) среди вышеуказанных государств имеет только Республика Беларусь. По мнению экспертов Всемирного банка, главным барьером для развития экономики Беларуси в 2022 году будет влияние западных санкций.

Впрочем, этого не отрицает и белорусская сторона. Например, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в конце 2021 года заявил: «Мы должны понимать, что 2022 год для нас будет непростым и в силу того, что санкции начнут работать более основательно, надо быть готовыми к этому».

Всемирный банк ожидает, что в 2023 году белорусская экономика начнет выбираться из «стагнационной ямы» (рост ВВП составит 2,3%), но развитие будет более медленным, чем у других государств Европы и Центральной Азии. Хуже, согласно прогнозу, будут показатели только у Российской Федерации (+1,8%), ближе всего к белорусским показателям роста будет Азербайджан (+2,7%).

Из 23-х стран региона экономике Беларуси прогнозируется последнее место в 2022 году и предпоследнее – в 2023 году.

Европейский банк реконструкции и развития

Согласно прогнозу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), рост ВВП в Беларуси в 2021 году составит 2,0%. Как видим, он также близок к тем цифрам, что опубликовал Национальный статистический комитет.

В этом году ЕБРР не видит объективных факторов, которые могли бы поспособствовать развитию экономики Республики Беларусь. В ноябрьском отчете «Региональные экономические перспективы» ЕБРР ожидает, что рост белорусского ВВП в 2022 году составит 0,2%. Конечно, это цифра не такая «катастрофическая», как в отчете Всемирного банка, но оптимизма она тоже не добавляет. Следует отметить, что в июне 2021 года прогноз роста экономики Беларуси был отрицательным (-0,3%).

Ожидаемый рост ВВВ у стран-соседей в 2022 году гораздо выше:

Латвия – 5,5%.

Польша – 4,8%.

Литва – 4,0%.

Украина – 3,5%.

Россия – 3,0%.

На фоне государств бывшего СССР наша страна также выделяется. Если в Беларуси рост ВВП в 2022 году составит 0,2%, то согласно прогнозу ЕБРР, в Таджикистане он будет 6,2%, в Узбекистане – 6,0%, в Грузии – 5,5%, в Армении – 5,3%, в Молдове – 4,0%, в Азербайджане – 3,2%.

Из 37 государств, экономику которых исследовал Европейский банк реконструкции и развития, наиболее негативный прогноз развития в 2022 году – у Беларуси. Наша страна занимает последнее место в списке.

По мнению аналитиков ЕБРР, основным фактором, который будет сдерживать экономическое развитие Беларуси в 2022 году, станут санкции.

«Ожидается, что экономические санкции и меры в отношении ориентированной на экспорт калийной и нефтяной промышленности, ударят по экономике в конце 2021 года и в течение всего 2022 года. Кроме того, связанный с санкциями дефицит поставок продукции из развитых стран может привести к нарушению производственного процесса во многих компаниях. Хотя прямое кредитование госпредприятий государственными банками помогло поддержать экономику во время пандемии, в среднесрочной перспективе факторы уязвимости, вероятно, возрастут», – говорится в отчете ЕБРР.

Евразийский банк развития

Согласно последнему отчету Евразийского банка развития (ЕАБР), рост ВВП Беларуси по итогам 2021 года должен был составить 2,1%. Таким образом, прогнозируемый результат снова оказался близок к цифрам Белстата (2,3%).

Инфляция по прогнозу ЕАБР должна была установиться на уровне 10%. Прогноз оказался точным – инфляция в Беларуси по итогам 2021 года составила 9,97%.

При этом на 2021 год плановый уровень инфляции в Беларуси составлял 5%. В 2022 году Нацбанку совместно с Советом министров поручено удержать инфляцию на уровне 6%. Но ушедший год показал, что намеченные цели не всегда реализуемы на практике.

В январе аналитики ЕАБР представили первый в новом году макроэкономический обзор, в котором отмечается, что «базовая инфляция в Беларуси не демонстрирует устойчивого замедления из-за внешнего ценового давления, повышенных инфляционных ожиданий, последствий низкого урожая».

ЕАБР ожидает, что рост потребительских цен в I квартале 2022 года будет находиться на отметке около 10% и может замедлиться при ослаблении внешнего ценового давления. Для снижения инфляции могут потребоваться меры регулятора.

Прогноз на 2022 год выглядит неутешительно. Рост белорусской экономики в базовом сценарии прогнозируется на уровне 0,7%. Инфляция по итогам 2022 года ожидается на уровне 7,4%.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса в среднесрочной перспективе могут сохраняться на высоком уровне из-за неопределенности последствий санкций и рисков значимого ослабления белорусского рубля. Это может замедлять приближение темпов роста потребительских цен в Беларуси к целевым значениям Национального банка. В результате в базовом сценарии прогнозируем инфляцию в размере 7,4% на конец 2022 года и 5,5% на конец 2023 года», – говорится в отчете ЕАБР.

В базовом сценарии эксперты Евразийского банка развития ожидают, что ставка рефинансирования в Беларуси будет около 10% в первой половине 2022 года. В то же время при условии ослабления инфляционного давления, обеспечения финансовой стабильности и отсутствия сильных шоков на валютном рынке допускается снижение ставки рефинансирования до уровня 9–9,5% к концу 2022 года и ее динамика около 9% в 2023 году.

Также ЕАБР считает, что курс белорусского рубля к доллару в базовом сценарии будет на уровне 2,65 руб. в среднем за 2022 год.

Среди государств-участников ЕАБР экономические показатели Республики Беларусь, согласно прогнозу на 2022 год, наиболее негативные.

Прогнозируемый рост ВВП в 2022 году:

Таджикистан – 6,2%.

Армения – 4,8%.

Кыргызстан – 4,5%.

Казахстан – 4,2%.

Россия – 2,8%.

Беларусь – 0,7%.

Прогноз уровня инфляции (на конец 2022 года):

Россия – 4,9%.

Армения – 5,0%.

Казахстан – 6,0%.

Таджикистан – 6,2%.

Кыргызстан – 7,0%.

Беларусь – 7,4%.

Эксперты ЕАБР отмечают, что дальнейшая политика западных стран и последствия введенных ограничительных мер для белорусской экономики имеют высокую степень неопределенности.

«Наш базовый сценарий предполагает быструю адаптацию Беларуси к введенным санкциям, в том числе благодаря поддержке России. Вместе с тем нельзя исключать, что процесс адаптации окажется продолжительным. В полную силу ограничения со стороны ряда западных стран заработают в первой половине 2022 года. При неблагоприятном развитии событий в 2022 году нельзя исключать экономического спада, масштаб которого может составить 1–4%», – делают вывод эксперты.

Аналитики Евразийского банка развития подчеркивают, что в случае реализации риска можно ожидать давления на курс белорусского рубля из-за уменьшения экспортных доходов, повышения девальвационных ожиданий и ухудшения инвестиционного климата. Инфляционные риски при неблагоприятном развитии событий возрастут.

В случае усиления ограничительных мер со стороны западных стран и ответных ограничений белорусских властей возможны нарушения устоявшихся производственных цепочек. Это не только будет влиять на объемы выпуска товаров и услуг, но и может привести к значительному повышению издержек предприятий Беларуси, в том числе связанных с поиском новых партнеров и рынков сбыта. При неблагоприятном развитии событий возможна актуализация угроз долговой и финансовой стабильности.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»