Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российского президента Владимира Путина ждут санкции, которых он “никогда не видел”.

По мнению Байдена, российские власти пока не приняли окончательного решения по поводу своих дальнейших действий, и перед Путиным стоит выбор – дипломатия или конфронтация.

“Я думаю, что он начнет действовать, ему нужно что-то делать”, – сказал Байден на пресс-конференции по итогам первого года на посту президента, отвечая на вопрос об угрозе российского вторжения на Украину. При этом полномасштабной войны с Западом Путин не хочет, считает он.

Возможное вторжение станет катастрофой для России, сказал Байден. “Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом”, – добавил он, говоря о возможных санкциях.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что вторжением США будут считать любое пересечение границы Украины российскими военнослужащими.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по поводу вероятности военного конфликта с Россией. Он сказал, что подобные риски существуют не первый день, и призвал украинцев не паниковать и не накручивать себя.

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