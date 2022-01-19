В белорусских тюрьмах отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО, сообщает РБК со ссылкой на посольство России в Беларуси.

Преследование как минимум 11 россиян связано с гражданским противостоянием, начавшимся в августе 2020 года, рассказали РБК в Московской Хельсинкской группе. Семеро из них уже получили приговоры и отбывают наказание в белорусских колониях.

Еще трое россиян ждут приговора. Под домашним арестом остается 23-летняя Софья Сапега, девушка Романа Протасевича. Ей уже предъявлены обвинения по ст. 364 (угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов) и грозит до 6 лет лишения свободы. В СИЗО находится 33-летний Андрей Поднебенный, его подозревают в совершении теракта (ст. 289). Поднебенного задержали 5 ноября прошлого года. По какой части статьи он проходит, не сообщается, сроки по ней — от 8 лет до пожизненного или смертной казни. Меньше всего известно о 22-летнем россиянине Антоне Лысове. Его задержали недавно, в октябре прошлого года, с тех пор он находится в СИЗО. Он подозревается в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном организованной группой, либо повлекшем по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, либо повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 218). По этому обвинению ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Один россиянин уже отсидел свой срок — 24-летний Данил Чемоданов. В прошлом году его осудили на один год колонии за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Чемоданов вышел на свободу 23 октября прошлого года. После этого его депортировали в Россию с двухлетним запретом въезда, хотя 22 из 24 лет он прожил в Беларуси. Всех, кроме Лысова и Поднебенного, белорусские правозащитники признают политзаключенными.

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