Представительница Мальты Роберта Метсола 18 января победила на выборах председателя Европарламента.
Ее конкурентами были испанка Сира Рего, поляк Косма Злотовский и шведка Алиса Бах Кунке. Голосование провели в связи с тем, что предыдущий председатель Европарламента Давид Сассоли умер 11 января.
Метсола стала депутатом Европарламента в 2013 году. С 2020-го она занимала пост вице-президента парламента. Также она исполняла обязанности Сассоли, пока он находился несколько недель в больнице.
Политик подверглась критике со стороны некоторых своих коллег за высказывания против абортов, которые широко распространены на Мальте. В этой стране искусственное прерывание беременности незаконно.
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