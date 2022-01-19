Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель возглавить в ООН консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ.

Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на DPA.

Консультативный совет по глобальным общественным благам является одним из ключевых проектов Гутерриша по реформированию ООН в рамках его второго срока на посту генсека этой организации.

Напомним, Ангела Меркель официально попрощалась с должностью канцлера ФРГ, которую занимала 16 лет.

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