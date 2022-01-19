Литовская госкомпания «Железные дороги Литвы» (ЛЖД) официально сообщила «Беларуськалию» о расторжении договора о транзите через Литву в Клайпедский морской порт белорусских удобрений. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Выполняя решение правительства, с 1 февраля мы прекращаем предоставление своих услуг ОАО «Беларуськалий», – приводятся в сообщении слова генерального директора ЛЖД Эгидиюса Лазаускаса.

Глава предприятия отметил, в случае поступления новых заявок на перевозку белорусских удобрений, по ним будут проведены консультации с госорганами, включая координационную комиссию по охране объектов, важную для обеспечения национальной безопасности страны.

12 января стало известно, что правительство Литвы расторгло соглашение о железнодорожном транзите через страну калийных удобрений белорусского производства.

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