Данный вид налога будет взиматься только в ситуации, когда доходы указываются в качестве источника при налоговой проверке физического лица.

МНС информирует, что для взыскания налога должны быть соблюдены следующие условия:

– доходы указаны физическим лицом в пояснениях об источниках доходов, представленных по требованию налогового органа, и эти доходы направлены на приобретение имущества и иные расходы;

– размер таких доходов превысил 200 базовых величин в течение года (например, в 2022 году превысил 6 400 рублей).

При этом налогообложение таких доходов производится только с суммы, превысившей в течение года 200 базовых величин, и по ставке налога 10%, говорится в комментарии МНС.

В остальных случаях не облагаются, как и ранее, подоходным налогом доходы физических лиц, полученные ими от реализации:

– продукции растениеводства и (или) животноводства, выращенной (произведенной) ими на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь (пункт 19 статьи 208 Налогового кодекса);

– лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции (пункт 20 статьи 208 Налогового кодекса).

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»