Что такое Божье благоволение

На кого оно распространяется? Как может проявляться? Прихожане церкви «Новая Жизнь», которые 16 января в очередной раз провели уличное богослужение, смогли узнать ответы на эти вопросы.

– Благоволение не даст твоим врагам победить тебя. Оно помогает преодолевать обстоятельства, – отметил пастор Вячеслав Гончаренко. – Благоволение располагает сердца других людей к тебе. Оно помогает одержать победу в твоих битвах. Оно откроет тебе двери там, где они закрыты. Благоволение помогает оказаться в нужном месте в правильное время. Оно приводит в твою жизнь того, кто тебе нужен. Благоволение – это когда тебя выбирают из многих и дают тебе лучшую работу. Это причина, почему всё получается и всё срастается. Оно делает тебя особенным и отличающимся в глазах других людей. Благоволение помогает тебе продвигаться. Оно ускоряет процессы в твоей жизни. Оно помогает восстановиться после болезни там, где врачи говорят, что они бессильны. Благоволение – это не везение, это закономерное расположение Бога к тебе и Его поддержка.

Каждый человек, знающий Бога и принявший Иисуса как своего Господа и Спасителя, может рассчитывать на Божье благоволение.

– Знай, что Бог всегда имеет к тебе благоволение и хочет явить Свою благость и милость, – добавил пастор. – Просто из-за того, что ты Его дитя!

В конце собрания церковь молилась за Беларусь. Ведь Бог знает нашу страну и имеет для нее особенный план.

Состоялась помолвка Моисея Кмита и Ксении Грачок. А семейную пару Андрея и Эллы Ангур благословили на хорошие роды – совсем скоро на свет появится их девочка.

Публикация из № 5 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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