Сборная Беларуси по гандболу завершила выступление на чемпионате Европы с худшим результатом за все годы выступления на континентальном первенстве, сообщает Sputnik.

На стадионе в Братиславе белорусы провели три поединка предварительной группы D. В первой встрече они уступили сборной Германии со счетом 29:33. Во второй проиграли полякам – 20:29. И только в последнем матче, результат которого уже ничего не решал, обыграли сборную Австрии – 29:26, набрав 2 очка.

В следующую стадию ЧЕ из группы прошли команды Германии и Польши.

В 2020 году подопечные Юрия Шевцова успешно преодолели предварительную стадию, но не осилили выход в полуфинал. Итоговое место – десятое.

Белорусская сборная семь раз выступала в финальных турнирах европейского первенства. Лучшим результатом стало восьмое место в 1994 году в Португалии. Сейчас команда расположилась на семнадцатой строчке. Это – худший показатель за все годы выступления на континентальном первенстве.

Чемпионат Европы по гандболу проходит одновременно в Венгрии и Словакии. В турнире принимают участие 24 сборные.

После завершения предварительной стадии с 20 по 26 января пройдут матчи второго раунда. Полуфиналы состоятся 28 января. Матчи за золотые награды, а также за бронзу пройдут 30 января в Будапеште.

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