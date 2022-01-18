На прошлой неделе шестикратному олимпийскому чемпиону из Беларуси исполнилось 50 лет.

Виталий Щербо – легенда мирового спорта. Шестикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпиона мира, 10-кратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира по спортивной гимнастике.

С 1990-х годов белорусский гимнаст живет в американском Лас-Вегасе. Там у него свой бизнес – гимнастический зал. В Беларусь иногда приезжает отдохнуть, но свою жизнь представляет только в Америке.

«Здесь у меня жизнь, работа, дети, жена. Зачем всё менять?» – говорит Виталий Щербо.

«С годами жизнь научила не лезть вперед батьки в пекло, не пытаться перепрыгнуть через голову и не говорить лишнего, вообще меньше разговаривать, – с высоты прожитых лет анализирует Виталий. – И самое главное – уважать людей, какими бы они ни были: хорошими, плохими, преступниками… Они люди, и нужно всегда пытаться посмотреть на ситуацию с их стороны. Нельзя никогда, я сейчас это понял, со своей точкой зрения идти напролом, потому что существует очень много других точек зрения. Может, ко мне мудрость какая-то пришла, как-то жизнь остепенила меня, но я стал более уважительно относиться к людям, какими бы они ни были».

Публикация из № 5 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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