14 января президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Грызлова послом. Правда, не очень ясно, в какую страну едет российский политик, который к тому же пока остается председателем Высшего совета партии «Единая Россия». Не на заборе написано, не в личном блоге, а в официально опубликованном документе, на котором стоит подпись Путина: «Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия».

Страны «Белоруссия» просто не существует – об этом знают даже первоклассники. И Путин об этом точно знает. Но всё равно пишет с ошибками.

Есть страна Республика Беларусь – это закреплено и в нашей Конституции. И в проекте новой Конституции тоже никакой «Белоруссии» нет, как бы этого кому, может, и ни хотелось, – там написано: «Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси)…»

Так почему российский президент игнорирует официальное название страны, в которую направляет своего посланника? Что это? Имперское пренебрежение? Дух великодержавия? Несбывшиеся мечты?

Почему МИД Беларуси и лично министр иностранных дел Владимир Макей, который будет принимать копии верительных грамот у Бориса Грызлова и пожимать ему руку, моментально не отреагировал на этот вопиющий факт соответствующей нотой? Пять дней прошло с момента, как этот указ облетел интернет! Макей в последнее время часто говорит о том, что Беларусь может потерять независимость, так почему промолчал, когда страну лишают имени? Или наш МИД не видит в этом странном указе нарушения принципа «международной вежливости», под которым понимается соблюдение почтительности и уважения всего, что символизирует и представляет государство?

А может, нашим дипломатам, как в той пословице, хоть горшком назови?

Кстати, журналист RT Константин Придыбайло в своем телеграм-канале тоже регулярно употребляет «Белоруссия» вместо «Беларусь». На сайте RT даже рубрика есть «Бывший СССР», где материалы того же Придыбайло публикуются под рубрикой «Белоруссия». А Лукашенко ему недавно медаль Франциска Скорины вручил «за большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики».

Из истории: 19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика официально проинформировала ООН об изменении ее названия на «Беларусь». В этот день Верховный Совет БССР принял закон «О названии Белорусской Советской Социалистической Республики», который еще до официального распада Советского Союза подписал Станислав Шушкевич. В нем – четкая запись: «Белорусскую Советскую Социалистическую Республику впредь называть «Республика Беларусь», а в сокращенных составных названиях – «Беларусь».

И никак иначе!

В законе сказано: «Установить, что эти названия транслитерируются на другие языки в соответствии с белорусским звучанием». То есть «Белоруссии» там просто неоткуда взяться.

В 2009 году белорусские журналисты попросили Дмитрия Медведева, который тогда был президентом России, называть нашу страну правильно: «Восемь букв, четвертая «а», на конце – мягкий знак». Медведев тогда пообещал навести порядок в этом вопросе. Позже министр юстиции России сказал: «Соответствующее информационное письмо о правильном наименовании Республики Беларусь будет направлено во все органы юстиции, а также в правительство и прочие инстанции».

Однако до Владимира Путина это письмо, видимо, так и не дошло. И он по-прежнему намеренно искажает официальное название всё еще суверенной и независимой страны, вероятно, мечтая видеть Беларусь частью великой российской империи…

Обидно, что официальные белорусские политики (да и оппозиционные тоже) просто молча проглотили этот факт.

В любом случае назначение российского посла в Беларусь началось с неприятного скандала. Посмотрим, что будет, когда он сюда приедет.

Публикация из № 5 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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