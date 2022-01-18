«Сами к нам приползут…»

Призрак Российской империи вновь пошел гулять по Европе.

Ну вот, прорвало… На днях вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи. По его словам, когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то страны Балтии и Финляндия «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения».

Каким образом могло бы произойти такое восстановление, Петр Толстой не уточнил. Но не исключил, что это может случиться в перспективе десятилетия.

Ошеломляющая новость тут же разлетелась по СМИ, вызвав у одних, таких же, как Толстой, восторги, у других, его оппонентов, – возмущение. И хотя сам Петр Толстой позже заявил, что просто пошутил, резонанс не утихает. Ведь даже если это была шутка, то шутка хамская и зловещая.

Путин и «красные линии»

Тема восстановления нью-СССР получила новое звучание в конце прошлого – начале нынешнего года, когда Россия потребовала от США и НАТО гарантий безопасности для себя.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соответствующих договоров, в которых обозначены так называемые «красные линии». В частности, Россия хочет, чтобы НАТО отказалось от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, что автоматически означало бы снятие вопроса о вступлении в НАТО государств региона, в частности Украины и Грузии.

Аналитики тут же назвали это попыткой нового передела мира и заявили, что Российская Федерация впервые обозначила ту «зону ответственности», на которую претендует.

Некоторые высказались даже более конкретно.

Так, депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров заявил, что впервые в РФ в официальном документе обозначены политические границы восстановления русского Отечества.

«Обозначены границы, в которые мы должны вернуться в результате политического процесса, запущенного Путиным… Впервые в официальных документах, предложенных Владимиром Путиным, обозначено так называемое понятие «красных линий», в которые входит вся территория СССР, кроме государств Прибалтики. Понятно, что сама логика включает туда страны Прибалтики, просто Путин не хочет вмещать туда страны НАТО».

По его словам, в документах для США не сообщается, что эта территория должна незамедлительно войти в состав РФ. Она обозначена как территория «особой безопасности России». «Это понятие обозначает территорию, на которую нельзя вступать иностранным государствам и их военным блокам. Эта территория нашего Отечества, защищенная нашим ядерным оружием, временно носящая статус «территории безопасности», – сказал Федоров.

К слову, Евгений Федоров, в отличие от своего коллеги по Госдуме Петра Толстого, не пропагандист, а военный. В российской партии власти на высоких должностях – с самого дня ее основания. То есть он более компетентен в этих вопросах.

«Меняем Калининград на Минск»?

Петр Толстой, конечно, загнул. Потому что если восстанавливать Россию в границах империи, то придется отдать Калининград, часть Сахалина, часть Карелии, Тыву, Курильские острова, морские территории в Чукотском море, Беринговом проливе и Беринговом море. Кроме того, придется забыть о Молдове, Западной Беларуси и Западной Украине, Одессе, Львове… Или объявлять войну Польше, потому что часть польских земель аж до 1915 года входила в состав Российской империи. Воевать за земли с Ираном. Воевать с Турцией…

Безумство полное!

Поэтому комментарий Евгения Федорова выглядит «ближе к теме». А он говорит как минимум о протекторате, «временно носящем статус «территории безопасности».

Для сведения

Протекторат – это форма зависимости, при которой верховное управление в стране, формально сохраняющей свое государственное устройство, принадлежит более сильной державе.

Казалось бы, протекторат – это атрибут колониальных времен, когда Бахрейн, Бутан или какая-нибудь Ботсвана были протекторатами Британской империи. Либо результат войны – именно так был создан соцлагерь из стран Восточной Европы в результате передела мира между государствами-победителями. Сейчас Россия хочет нового передела сфер влияния. И это тоже война. Просто другая ее форма.

Многие не понимали, почему Лукашенко и Путин взялись чествовать Великую Победу так, будто она завоевана ими лично. Теперь ответ понятен – обоснование претензии на передел мира.

Или другой пример. В России давно культивируются антипольские настроения, а теперь и Александр Лукашенко подключился к вопросу. На днях он призвал в учебниках и музейных экспозициях назвать период Речи Посполитой «оккупацией белорусской земли поляками, этноцидом белорусов». С чего вдруг? Зачем вообще поднимать эту тему, когда в Беларуси поляки и белорусы мирно живут много лет, не культивируя обид друг на друга?

Однако не будем забывать, что Царство Польское (так оно называлось в России с 1815-го аж по 1915 год) оказалось одной из самых проблемных провинций империи. Население помнило о величии Речи Посполитой и тяготилось главенством Петербурга. Это вылилось в два кровавых восстания в 1830–1831 и в 1863–1864 годах. И только в ходе Первой мировой войны оно было отвоевано у России немцами и австро-венграми. Именно Царство Польское – одна из самых больших потерь той самой империи, по которой ностальгирует Петр Толстой. И эта потеря до сих пор болит.

Вот только нам-то что до этой ностальгии? Ведь если разбираться, то белорусы были и на одной, и на другой стороне, воевали друг против друга.

Но это если смотреть на «польский вопрос» с белорусской точки зрения. А с точки зрения российской всё выглядит по-другому. И коль передела мира добиваются войнами, то в данном случае идет война за умы людей. Увы, но ум как минимум одного человека в Беларуси они уже захватили.

Претензия на господство

12 июля прошлого года президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которая, по мнению очень многих экспертов, зафиксировала начало нового этапа в истории России.

«Путин давно уже высказывает свои симпатии к Российской империи. Но в его новой статье такое мировоззрение проявилось, пожалуй, наиболее ярко. Он действительно считает нынешнюю Российскую Федерацию не новым государством, которое возникло после распада СССР, но прямым продолжением Российской империи. А себя, вероятно, воспринимает как императора, отменив всякие ограничения для своих президентских сроков. Поэтому нынешние границы России кажутся ему «несправедливо урезанными», а независимость всех остальных постсоветских стран он считает весьма условной», – написал проживающий в Эстонии философ Владимир Штепа.

И еще одна цитата: «Путин в принципе отрицает любую самостоятельность постсоветских стран. Если они проводят суверенную политику, не совпадающую с интересами Кремля, он обвиняет их в том, что они находятся под «внешним управлением Запада». Он всерьез утверждает, что Украина и другие постсоветские страны могут быть суверенны «только в союзе с Россией».

Так что «шутка» Петра Толстого родилась не на пустом месте. И очень похоже, что это совсем не шутка.

Кишка тонка

И США, и НАТО заявили, что не намерены придерживаться обрисованных Россией «красных линий», но готовы вести диалог по широкому кругу вопросов. С 10 по 13 января прошли три раунда переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности. Конкретных результатов они пока не дали. Стороны стоят на своем: Запад объявил, что не намерен придерживаться каких-то «красных линий», Россия заявляет: «Мы предупредили».

В свете последних событий Финляндия срочно засобиралась в НАТО.

Украина, Грузия, Молдова подтвердили, что не поручали России решать свою судьбу.

И только в Беларуси никто не возмущается. Наоборот, всецело на стороне Путина.

Ладно Путин с его имперскими амбициями. Возражать и противостоять ему – кишка тонка, особенно после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года, закончившихся массовыми протестами. Но найдется ли в белорусском парламенте хоть один смельчак, который не подаст руки вице-спикеру Госдумы Петру Толстому за его «шутку» о восстановлении Российской империи в прежних границах?

Судя по всему, не найдется.

Белорусские чиновники проглатывают все выпады в адрес нашего государства, которые звучат из Москвы. В российском вопросе они, как за спасительную соломинку, хватаются за слово «суверенитет», который мы переносим из Конституции в Конституцию. Они успокаивают и нас, и себя тем, что Основной закон не позволит Беларуси раствориться в составе хоть нынешней Российской Федерации, хоть новой Российской империи. Однако жители Карелии, Саха-Якутии, Татарстана и т.д. могут рассказать, что в 1990 году они тоже приняли Декларации о государственном суверенитете. Вот только что от него осталось?

Помнят ли в Минске, что в Конституции Карелии эта республика до сих пор определена как государство?

Что Конституция определяет Республику Татарстан как демократическое правовое государство.

Что государствами себя считают Республика Саха-Якутия, Ингушетия, Тыва, Чечня и так далее.

Вот только чтобы быть государством, чтобы оставаться государством, надо хотя бы не молчать, когда сосед заявляет о претензиях на право управления твоей землей. И уж тем более не допускать, чтобы этот сосед вел войну за умы твоих людей на твоей территории.

Публикация из № 5 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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