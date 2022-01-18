Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике. Он выступил с видеообращением. По его словам, никакого конфликта в элите нет, а сам он находится на “заслуженном отдыхе” в столице Казахстана, передает ВВС.

Казахстан в начале января охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. В Казахстан направили “миротворческий контингент”.

До последнего времени было неясно, где находится первый президент.

После того, как протесты пошли на спад, Токаев сказал, что при Назарбаеве появился класс чрезмерно богатых граждан и предупредил, что пришло время делиться.

Во время правления Назарбаева и после его отставки родственники и близкое окружение бывшего президента занимали высокие должности в крупных корпорациях и государственных органах. После январских протестов семья Назарбаева постепенно лишается своих позиций.

Во вторник в своем видеообращении Назарбаев сказал, что конфликта и противостояния в элите нет.

“Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии “Нур-Отан”. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны”, – сказал Назарбаев.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»